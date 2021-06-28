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28 июня 2021, 17:49

Торговля и услуги, доминирование ИП - черты малого и среднего бизнеса Минской области

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства - одно из приоритетных направлений регионального развития. Это импульс для деловой активности местного населения, открытие новых рабочих мест и, конечно, пополнение доходной части бюджета. По своей сути более мобильный малый бизнес выполняет важные социальные функции, предоставляя услуги, которые крупные игроки сосредоточивают в больших городах, где больше потребителей. Минская область по развитию предпринимательства и бизнес-структур занимает второе место после столицы. И это важно в свете того, что всегда есть риск оттока высококвалифицированных кадров в Минск. Чем более привлекательны условия ведения дел в регионе, тем больше шансов, что инициативные люди будут эти возможности использовать. Насколько успешны усилия местных органов власти и их партнеров в создании комфортной бизнес-среды в Минской области, эксперты поговорили за круглым столом в пресс-центре БЕЛТА.

Доцент кафедры государственной экономической политики Института государственной службы Академии управления при Президенте Ирина Мальгина обращает внимание на то, что за малым и средним предпринимательством следуют и крупные предприятия - как итог, экономическая эффективность страны в целом. Причем надо понимать разницу между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Вторые имеют доход, который заменяет зарплату менеджера на предприятии. А индивидуальное предпринимательство в идеальном представлении - развитие креативных способностей и т.п. Для нашей страны важно развитие именно предпринимательства, создания инновационного продукта.

Вместе с тем немало предпринимателей, найдя свою нишу, не стремятся наращивать объемы и мощности - и в этом нет ничего плохого. Тем более, если их вклад в экономику региона удовлетворяет существующую потребность.

Не отличаются в Беларуси от европейских и популярные для реализации малого предпринимательства сферы - торговля и услуги. Это требует меньше материальных вложений.

На сегодняшний день предпринимательский сектор Минской области состоит из 64 210 субъектов, из них более 45 тыс. ИП. Причем за 2020 год произошел прирост на 2,5 тыс. субъектов, в основном за счет ипэшников (малых предприятий, наоборот, стало чуть меньше). Тенденция роста общей численности сохраняется в этом году. Потому что если на отдельные отрасли, такие как туризм, гостиничный бизнес и некоторые другие, пандемия коронавируса повлияла отрицательно, то некоторые сработали в плюс, занимая ниши товаров и услуг в соседних странах, где свои производители приостановили работу. Или же переориентировались на работу в онлайне, на службу доставки (особенно это касается общепита).

По информации начальника отдела предпринимательства комитета экономики Миноблисполкома Алисы Пановой, традиционно индивидуальные предприниматели работают в сфере розничной торговли и услуг, занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Всего на их долю приходится порядка 45% ИП. Транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием заняты примерно 15%, в обрабатывающей промышленности, строительстве - около 10%. А вот в сфере информации и связи применяют бизнес-навыки 2,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

"Если говорить о малых предприятиях (организации, в которых работают более 16 человек), порядка 35% занимаются обрабатывающей промышленностью. Но приоритет и здесь - торговля и услуги", - добавляет Алиса Панова.

В промышленном секторе больших успехов добиваются те начинания, которые опираются на имеющийся на территории опыт. Неудивительно, что частных малых и средних промышленных предприятий больше всего в Минском, Борисовском, Солигорском, Молодечненском районах, в Жодино.

Индивидуальных предпринимателей больше всего там, где выше численность населения, особенно активной его части.

Как раз наличие квалифицированных кадров, даже в сфере услуг, как отмечает Ирина Мальгина, становится большей трудностью для развития малого и среднего бизнеса, чем стартовый капитал и материальная база. "У нас как-то было выездное занятие в отеле "Европа", руководитель которого высказался о необходимости повышения квалификации и поиска хорошо обученного обслуживающего персонала для тех же ресторанов", - говорит она.

При этом в Минской области на базе Вилейского государственного колледжа, например, готовят профессиональных горничных и официантов под заявки будущих нанимателей - гостиниц, санаториев. Но если проблема для уже действующих организаций и предприятий решается через партнерство с учебными заведениями, то на старте бизнесу, действительно, порой очень непросто собрать команду.

Что до поддержки финансовой и консультативной для открытия своего дела, то она оказывается по разным направлениям.

Алиса Панова приводит цифры финансовой поддержки по госпрограмме малого и среднего предпринимательства: только на текущий год в Минской области выделено Br1,5 млн, которые пойдут на льготные кредиты мелкому бизнесу через уполномоченные банки, частичное погашение обязательств по кредитам и лизингу (на конкурсной основе), на развитие базы бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства.

Пример полного сопровождения бизнеса на старте - от создания идеи до ее реализации и монетизации - демонстрирует бизнес-инкубатор малого предпринимательства "УИН", который зарегистрирован в Руденске с 2018 года (причем первые месяцев шесть ушли на "раскачку").

"Наше предприятие на сто процентов частное, вся его база, имущество - от мебели до ручки или флешки - принадлежит инкубатору, - рассказывает его директор Елена Яшович. - Для наших 28 резидентов мы делаем все: бухгалтерское, секретарское, юридическое сопровождение".

Новые места появляются, когда освобождаются существующие. По циклу - это 3 года, после чего "выпускник" со сформированным и устойчивым бизнесом должен покинуть инкубатор. "За два года у нас 97% выживаемости бизнеса. Три резидента ушли по объективным причинам: два - по состоянию здоровья, еще одной бизнес-леди нашли партнера в Сербии, куда она и уехала", - уточняет директор.

Руденск - небольшой населенный пункт. Бизнес-инкубатор здесь - во многом социальный проект. "Это площадка, объединяющая состоявшееся предпринимательство района. Сформирован так называемый менторский клуб, или деловой совет, который помогает в становлении наших резидентов", - добавляет Елена Яшович.

Кроме того, она полагает, что в регионах вполне нормален перевес в структуре малого бизнеса в сторону торговли и услуг. "В малых городах, сельских территориях конкуренция невелика. А обеспечить местных жителей необходимым товаром надо, поэтому предприниматели берут на себя и определенную социальную нагрузку. Отсюда и значимость поддержки предпринимательства в регионах", - говорит Елена Яшович.

Но в заключение она подчеркивает, что "бизнес-инкубатор может сопровождать, но не может делать за человека его дело". То есть первостепенная задача, пожалуй, на уровне политики в образовании и воспитании - развивать лидерские качества, предпринимательскую инициативу с ранних лет. Все-таки к бизнесу, как и к любой профессии, нужно иметь склонность.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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