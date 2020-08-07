Торгово-экономические советники дипмиссий ознакомятся с потенциалом Полесья

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День торгового советника впервые пройдет в Гомельской области. Программа мероприятий намечена на 14-15 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.
Торгово-экономические советники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, ежегодно изучают один из регионов страны. На этот раз вниманию около 40 иностранных гостей будет предложено Полесье. Большинство из них впервые побывают в этом уголке республики.
14 августа после возложения цветов на мемориальном комплексе "Ола" в Светлогорском районе торгово-экономические советники прибудут в Мозырь. Здесь они станут гостями церемонии открытия республиканской ярмарки "Палеская скарбніца", изучат ее экспозицию, примут участие в Мозырском экономическом форуме. В программе экскурсии на предприятие "Мозырьсоль" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Ознакомиться с туристическим и культурным потенциалом этого самобытнейшего региона дипломаты смогут на VI Международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" в агрогородке Лясковичи Петриковского района.
Ежегодно День торгового советника проводится в различных регионах Беларуси для продвижения экономического потенциала страны. Дипломаты всесторонне знакомятся с регионом, посещают крупнейшие предприятия и исторические места, дегустируют продукцию белорусских производителей. Организатором традиционно выступает Белорусская торгово-промышленная палата.-0-