Торговую инфраструктуру в сельской местности Брестской области намерены развивать

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этой пятилетке планируют уделить внимание развитию торговой инфраструктуры в сельской местности. Об этом заявил сегодня на заседании областного исполнительного комитета начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Валерий Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждали вопросы развития сферы торговли, в частности - меры по обеспечению стабильной ситуации на потребительском рынке и увеличение объемов реализации товаров отечественного производства. Минувшая пятилетка для торговли Брестской области характеризовалась высокими темпами развития инфраструктуры. За 2016-2020 годы в развитие отрасли вложено более Br550 млн инвестиций. Количество розничных торговых объектов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило почти 18 тыс., а торговая площадь доросла до 1 млн кв.м.

Такая динамика положительно повлияла на выполнение социальных стандартов. Обеспеченность торговыми площадями на 1 января этого года в регионе составила 807,5 кв.м на 1 тыс. человек (при задании 600 кв.м). "Вместе с тем новые объекты торговли и общепита в основном открывались в городах. Доля сельской торговли здесь составляет всего лишь 18,7%, или 3379, почти треть из которых принадлежит потребительской кооперации. Поэтому на текущую пятилетку приоритетом также должно стать развитие торговой инфраструктуры в сельской местности", - отметил Валерий Мацкевич.

Изменения в торговой инфраструктуре положительно сказались на темпах роста розничного товарооборота - 116,7% на конец пятилетки, это третье место среди регионов республики. Заметно изменилась структура потребления населением. Можно говорить о качественном изменении потребительских предпочтений. По сравнению с 2015-м в регионе на 42% увеличились объемы реализации мяса, почти на 25% - рыбных консервов, более чем на 26% - минеральной воды, на 23% - сыра. Больше чем в два раза продали легковых автомобилей, более чем на треть - телевизоров и другой бытовой техники.

При этом на потребительском рынке отмечается снижение доли в товарообороте отечественных товаров. За пять лет их удельный вес уменьшился на 8,7% и составил 65%. Ниже, чем в Брестской области, он сложился только в Гомельской области и Минске. Анализ ситуации показывает, что снижение пропорционально связано с развитием крупных торговых объектов, в основном - за счет падения продаж отечественных непродовольственных товаров.

В заседании приняли участие председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.-0-