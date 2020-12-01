Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговую сеть оштрафовали более чем на Br45 тыс. за нарушения при формировании цен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. "Специалисты главного управления МАРТ по Гродненской области провели внеплановую проверку одной из торговых сетей и выявили нарушения законодательства о ценообразовании. Были превышены предельные уровни торговых надбавок при реализации более чем 150 наименований социально значимых товаров (крупы, соль, растительное масло, детское питание)", - рассказали в пресс-службе. В торговой сети применялись торговые надбавки на подсолнечное масло в размере от 23,61% до 53,69% вместо 20%, на поваренную пищевую соль - от 30,2% до 46,15% вместо 30%, на белый шлифованный рис, манную и пшенную крупу - от 30,24% до 107,66% вместо 30%, на овсяные хлопья без вкусовых и иных добавок - от 31,09% до 37,13% вместо 30%, на детское питание (сухие смеси, каши, консервы) - от 15,06% до 132,46% вместо 15%, на черный байховый чай - от 30,21% до 47,52% вместо 30%, на гречневую крупу - от 25,34% до 112,51% вместо 25%. Экономический суд Гродненской области принял решение оштрафовать сотрудников, ответственных за формирование цен, на 4 базовых величины (1 БВ - Br27) в совокупности, юридическое лицо - примерно на Br45,7 тыс. (с учетом объемов фактической реализации). Решение суда не вступило в законную силу. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать его в течение 10 дней с момента получения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!