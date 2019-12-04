Торговые объекты Могилева завершают подготовку к новогодним праздникам

4 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Все торговые предприятия Могилева до 5 декабря будут полностью готовы к новогодним праздникам. Это касается и внешнего вида, и комплектации новогоднего ассортимента. Об этом БЕЛТА рассказал начальник управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Владимир Казусев.

"До 5 декабря все торговые объекты города будут полностью готовы к праздникам. Сейчас идут последние приготовления по их украшению. Важно создать у горожан и гостей Могилева праздничное настроение", - сказал он. "Что касается новогоднего ассортимента - будет представлен огромный выбор. Мы следим за тем, чтобы предлагаемая торговая продукция была актуальной: новогодние подарки от разных кондитерских фабрик, елочные украшения, сувенирная продукция. Всем торговым точкам рекомендовали продумать тематические акции и скидки", - отметил Владимир Казусев.

В этом году для субъектов торговли города не объявляли отдельный конкурс на лучшее новогоднее оформление. "Была пересмотрена концепция данного конкурса. В парке Подниколье выделено 42 площадки, где все крупные предприятия и организации, а также объекты торговли города будут создавать целые сказочные городки. Это будет своеобразное соревнование по украшению площадок. Мы обратились ко всем индивидуальным предпринимателям и субъектам мелкой розничной торговли с предложением украсить свое рабочее место. Это поможет создать в городе праздничную атмосферу", - добавил начальник управления.

Всего в Могилеве работают более 6 тыс. объектов розничной торговли и общественного питания.-0-