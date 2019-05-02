Торговые организации Минска в мае предложат ветеранам войны акции и скидки

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска в мае предложат ветеранам Великой Отечественной войны акции и скидки, сообщил журналистам начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждая организация предлагает индивидуальные схемы скидок. В частности, ЦУМ по 10 мая ветеранам войны предоставляет скидку 20% на непродовольственные и 10% - на продовольственные товары. В универмаге "Беларусь" 8 и 9 мая можно приобрести непродовольственные товары по цене ниже на 27%, продовольственные - на 10%. Кроме того, бесплатными будут такие дополнительные услуги, как подгонка швейных изделий, оверлочивание ковров. Предусмотрены скидки до 60% на отдельные модели трикотажных изделий.

В канун праздника для жителей и гостей столицы торговые организации Минска организовали продажу сувенирной продукции. Проводятся выставки-продажи, распродажи, акции с вручением подарков и сувениров.

В Минске во всех районах 9 мая пройдут праздничные концертные программы, добавила заместитель начальника отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина. Выступят любительские коллективы, эстрадные исполнители, будут организованы спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества. Мероприятия пройдут в основном в парковых зонах. В центральной части города традиционно на площадке у Дворца спорта состоится концертная программа, в которой примут участие победители минского городского конкурса патриотической песни, профессиональные творческие коллективы и исполнители. Развернется ярмарка мастеров народного творчества. Будет работать площадка и на территории Верхнего города.-0-