Торговые представительства и жилье - Русый встретился с коллективом "Бабушкиной крынки" в Быхове 

24 августа, Быхов /Корр. БЕЛТА/. Роль торговых представительств, заработная плата и строительство жилья обсуждались сегодня на встрече председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаила Русого с коллективом ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" филиал "Быховский", передает корреспондент БЕЛТА.





"Вопросы о строительстве жилья уже услышаны. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович вырабатывает такие подходы, чтобы коллективы предприятий, кроме имеющихся указов для льготного строительства, были вовлечены в возведение арендного и служебного жилья, жилья для нуждающихся. Таких коллективов много - ресурс для работы есть. Часть они покроют своей прибылью, часть - можно найти кредитный ресурс. Тема очень своевременная, и я думаю, в самое короткое время будет решена", - подчеркнул Михаил Русый.





Еще одна тема, затронутая во время общения с коллективом молочного предприятия, - развитие роли торговых представительств, в частности "Бабушкиной крынки", в Китае. "Наличие торговых представительств - обычное явление, и это нужно делать. Если хочешь продавать - на основных рынках должны быть твои представительства, а не кто-то другой. Каждый посредник забирает от стоимости твоей продукции 3%. Есть Китай и его представитель, созвучно Минсельхозпрод через своего представителя будет связь держать - это будет позволять торговать экономически выгодно. Сейчас мы торгуем через кого-то, а это значит, что где-то теряем", - отметил председатель Постоянной комиссии.





Михаил Русый также подчеркнул важность и необходимость подобных встреч с людьми. "Во время такого общения люди могут получить всю интересующую их информацию из первых рук, и она будет самой достоверной. Люди смотрят телевизор, читают что-то в СМИ. Иногда журналисты размещают яркие заголовки, которые человек обязательно прочтет и получит искаженную и недостоверную информацию. Личное общение такого не допускает, - подчеркнул Михаил Русый. - При таком общении важно человека раскрепостить, создать благоприятную обстановку. Потому что каждый вопрос, который звучит в зале, - идет от души, человек говорит о том, что болит или где он встретил несправедливость. И если мы будем слышать, видеть и понимать такие вопросы, то сможем принимать правильные управленческие решения".





Во время общения с журналистами Михаил Русый отметил, что необходимо продолжать наращивать работу по развитию регионов. "Сегодня я встретился с коллективом филиала "Бабушкиной крынки" в Быхове. Здесь работает более 140 человек. Чувствуется, что многое было вложено в это производство, от него есть и серьезная отдача. Сейчас это одно из градообразующих предприятий. Например, на форелевых хозяйствах работает около 70 человек - и это молодежь, а хозяйства находятся в деревнях. Вот предоставляется человеку рабочее место, добавить сюда жилье, детский сад, школу и достойную заработную плату и возможность ее реализовать - магазины, дома культуры. И люди будут держаться на таких местах. Важно находить их и оперативно начинать работать с ними. В Быхове тоже нужна еще пара некрупных производств, это поможет обеспечить людей работой. Но нужно создавать их под возможности и потребности жителей. В одном из районов Гомельской области во время встречи мне сказали, что в городе нужно открыть швейное производство. На мой вопрос, кто же туда пойдет работать швеей, никто не ответил. Значит, и не нужно оно там".





После встречи с коллективом Михаил Русый ознакомился с технологическими процессами филиала. Здесь производят масло и сухое обезжиренное молоко. За 7 месяцев текущего года на предприятии произвели более 2 тыс. т масла и почти 2,5 тыс. т сухого молока. Продукция Быховского филиала "Бабушкиной крынки" поставляется в страны ЕАЭС, Китай, Украину, Казахстан, Бангладеш и др. "Наше предприятие постоянно развивается. В 2020-2021 годах мы провели реконструкцию автоматики управления котлами в котельной, приобрели новое оборудование, среди которого фасовочный автомат на 450 г и 1 кг. Сейчас в процессе закупки находится сепаратор для высокожирных сливок. Кроме того, в ближайшее время планируем приступить к реконструкции артезианской скважины", - отметил директор филиала Юрий Стрельцов.-0-





Фото ОАО "Бабушкина крынка"