Торговые советники более чем 20 дипмиссий знакомятся с экономическим потенциалом Гродненской области

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня проходит День торгового советника, участие в котором принимают представители более чем 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Влидимир Улахович отметил, что такие встречи стали уже традиционными. Их цель в том, чтобы продемонстрировать представителям различных стран возможности региона во многих сферах.

"Встречи вызывают интерес и у предприятий - ведь это хорошая возможность для продвижения своих товаров на международные рынки, - подчеркнул Владимир Улахович. - Растет и количество участников со стороны дипмиссий, в этом году, например, есть представители практически всех континентов".

Помимо посещений предприятий, встреч с представителями бизнеса, торговые советники примут участие в мероприятиях XX Республиканской универсальной выставки-ярмарки "Еврорегион "Неман-2019", которая пройдет в Гродно с 12 по 14 сентября. На выставке будет представлена продукция более 100 предприятий с демонстрацией и продажей новых товаров.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время встречи с представителями дипмиссий сказал: "Уверен, что выставка и встречи на ней станут платформой для развития сотрудничества. За кратчайший срок можно получить большой объем информации о торговом потенциале региона. Гродненской области есть что предложить потенциальным партнерам в сфере химической промышленности, деревообработки, производстве продуктов питания. Кроме того, регион благодаря развитой транспортной инфраструктуре и выгодному географическому положению становится важным центром в сфере логистики".

Торговые советники примут участие и в международном бизнес-форуме "Еврорегион "Неман", который пройдет в Гродно 12 сентября. Откроется он пленарным заседанием "Инвестиции. Формируя образ будущего". По итогам запланировано подписание почти двух десятков меморандумов и соглашений по международному сотрудничеству, а также в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Во время работы тематических секций эксперты, бизнесмены, представители органов власти и дипломатических миссий обсудят вопросы перспективных направлений для инвестирования, развития и укрепления трансграничного сотрудничества. Также участникам форума презентуют индустриальные площадки СЭЗ "Гродноинвест". Еще одной темой для обсуждения станет развитие туризма в регионе.-0-