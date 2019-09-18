Торговый дом, дилерские отношения и туризм: Минск и Красноярск подписали соглашение о сотрудничестве

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и администрация Красноярска подписали сегодня соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Приоритетными направлениями для развития деловых отношений обоих городов станут создание торгового дома, расширение дилерский опций и развитие туристического направления, передает корреспондент БЕЛТА.

Общий товарооборот с Красноярским краем сегодня составляет $10 млн, экспорт товаров и услуг вырос примерно на 16%. "Есть ряд товаров, которые востребованы и интересны Красноярску в рамках инфраструктурных объектов и развития территорий. Помимо продуктов питания мы можем поставлять в Красноярский край различную сельскохозяйственную и лесную технику", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

Глава Красноярска Сергей Еремин подчеркнул, что Минск и Красноярск связывают давние дружеские и исторические отношения. "Сегодня мы наконец-то подошли к официальному закреплению наших взаимоотношений. Это будет нас еще больше мотивировать на продвижение ряда направлений. Мы сейчас задумали подтянуть Красноярск к статусу "столичности". И для меня объективно нет ни одного города, которому я хотел бы подражать так, как Минску. Для меня это эталон чистоты, опрятности и хозяйственности. Предстоит юридическая подготовка к работе с предприятиями, юрлицами, предпринимателями, жителями", - отметил мэр Красноярска.

Обе стороны обсудили усиление торговых позиций. В Красноярске уже представлены некоторые крупные белорусские предприятия: "Амкодор", БелАЗ, Минский тракторный завод. При этом у местных жителей есть потребность в качественных белорусских товарах, в частности пищевой продукции. Для этого предстоит создать надежный, гарантированный канал поставки - мощный торговый дом Минска (или Беларуси в целом) в Красноярске.

Белорусская столица и Красноярск также будут развивать туристические направления. Первым делом городам предстоит устранить информационный вакуум и обменяться данными о туристическом потенциале. "Минск может быть хорошим туристическим объектом для сибиряков. Этот город мирового уровня может достойно представлять Европу. К тому же, нет языкового барьера”, - отметил Сергей Еремин.

Во время обсуждения дальнейших направлений сотрудничества также был затронут вопрос расширения дилерских опций. Городам предстоит выстроить транспортную логистику с максимальной эффективностью. Это позволит обеспечить кооперацию нескольких предприятий с целью удешевления конечной цены на продукцию за счет снижения затрат на транспортировку.-0-