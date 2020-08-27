Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в регионы России

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" наращивает объемы продажи комбайнов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "Гомсельмаш".

Как сообщается, в Беларуси уборочная кампания вышла на финишную прямую, а в Новосибирской области и близлежащих к ней регионах России жатва еще в начальной стадии. Поэтому обновление и пополнение парка техники для агропредприятий - актуальная тема. "ООО "Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" продолжает поставки комбайнов. В ближайшее время семь сельскохозяйственных машин отправятся в Омскую область, две - в Новосибирскую и одна - в Оренбургскую. За 7 месяцев 2020 года продажи торгового дома выросли в три раза", - рассказали на предприятии.

Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" начал поставки техники в 2007 году. За 13 лет сотрудничества дилер реализовал более 3,2 тыс. единиц самоходной зерно- и кормоуборочной техники. "Это широкий спектр машин - от маневренного GS812 до мощного FS80. Налажены эффективные логистические цепочки поставок, что позволяет доставлять машины в разные регионы России", - подчеркнули на предприятии.

В этом году торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" открыл новый дилерский центр в Приморском крае - ООО "АгроСуппорт".

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-