Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" в 2021 году удвоил продажи техники

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" в 2021 году реализовал вдвое больше техники, чем в 2020-м. Об этом сообщил журналистам директор ООО "ТД "Гомсельмаш-Сибирь" Андрей Пронькин на дилерской конференции в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Пронькина, 2021 год был благоприятным. "Мы отвечаем за обеспечение качественной техникой на территории Сибири, Дальнего Востока, Оренбургской и Тюменской областей. В минувшем году продали вдвое больше техники "Гомсельмаш" на этой территории, чем в 2020-м. Пандемия внесла некоторые коррективы, но дилерские центры справились со своей задачей. От завода была колоссальная поддержка и помощь. К тому же проходило много дилерских конференций, совещаний, выставок разного уровня. Обозначены перспективы на этот год. По имеющимся заявкам, ожидаем улучшения прошлогодних показателей", - рассказал он.

Директор "ТД "Гомсельмаш-Сибирь" отметил, что новая техника предприятия также востребована в этом регионе. По его словам, буквально в первую же неделю после демонстрации на выставке в Новосибирске поступила одна из крупных заявок сразу на 29 машин.

ООО "ТД "Гомсельмаш-Сибирь" начал поставки техники ПАЛЕССЕ в 2007 году. За 13 лет сотрудничества дилер реализовал более 3,2 тыс. единиц самоходной зерно- и кормоуборочной техники: от маневренного GS812 до мощного FS80. Налажены эффективные логистические цепочки поставок, что позволяет доставлять технику ПАЛЕССЕ в разные регионы России.-0-