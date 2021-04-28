Торговый дом "На Немиге" по техническим причинам не будет работать с 28 апреля

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом "На Немиге" в Минске по техническим причинам не работает с 28 апреля. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия.

Кроме того, будут закрыты еще и расположенные в том же комплексе продовольственный магазин и кафе "Встретимся на Немиге". Не будет работать и интернет-магазин предприятия. Дата возобновления работы торгового дома пока не называется.

ТД "На Немиге" был введен в эксплуатацию в 1993 году, является одним из крупнейших торговых предприятий Беларуси.-0-