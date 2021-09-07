Торговый комплекс "Европа" в Минске реконструируют

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают обсудить архитектурно-планировочную концепцию реконструкции торгово-административного комплекса "Европа" по ул. Сурганова, 57А. Площади здания увеличатся, обновится остекление фасадов. Объявление об общественных обсуждениях опубликовано на сайте администрации Советского района столицы, сообщает БЕЛТА.

Заказчиком работ выступает ООО "Трейд-Сервис Компани", концепцию разработало ООО "Феликс".

Владелец объекта хочет осовременить его, вписав в актуальный стиль существующей застройки, а также увеличив площадь более чем на 1 тыс. кв.м.

Согласно предложенной концепции, после реконструкции площадь ТЦ вырастет с 8 543 кв.м до 9 625 кв.м., дополнительные павильоны появятся в цоколе и на этажах (за счет заделки отверстий перекрытий). Фасады комплекса остеклят заново, вдоль главного фасада ныне открытое крыльцо укроет новая стеклянная конструкция, внутри которой разместятся новые торговые точки.

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции продлится с 6 по 30 сентября 2021 года. Посмотреть экспозицию можно на сайте (в разделе "Общественные обсуждения") или в вестибюле здания администрации (ул. Дорошевича, 8).-0-