Торговый оборот Гомельской области с Россией в 2018 году превысил $6 млрд

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговый оборот Гомельской области с Россией в минувшем году составил более $6 млрд. Такую цифру озвучил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российская Федерация была и остается основным внешнеторговым партнером Гомельской области. Около 63% товарооборота приходится именно на Россию. За 2018 год объем нашей торговли составил более $6 млрд", - сказал Владимир Привалов.

По итогам минувшего года лидирующую позицию по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Смоленская, Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург. Основные составляющие экспорта - черные металлы, сельскохозяйственная техника, мясо-молочная продукции, полиэфирные изделия. Активно сотрудничают с Россией "Белоруснефть", "Гомсельмаш", БМЗ, "Гомелькабель", Гомельский химический завод, Мозырский НПЗ, "СветлогорскХимволокно", Туровский молочный комбинат и многие другие. Кроме того, гомельскими предприятиями создана сеть фирменных магазинов и дилерских центров, открываются торговые дома.

Зампредседателя облисполкома подчеркнул важность развития межрегиональных связей. Так, Гомельским облисполкомом и облсоветом депутатов заключено 29 документов о межрегиональном сотрудничестве с российскими регионами. Кроме того, 73 соглашения о партнерских и побратимских связях с российскими административными центрами реализуют города и районы области. Успешно регионы развивают взаимодействие в сферах здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, физической культуры, укрепляют связи общественные организации.

В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. "В той войне белорусы и россияне вместе с другими братскими народами совершили беспримерный подвиг на фронте и в тылу, неимоверной ценой одержали Великую Победу. И сегодня мы свято чтим завет поколения победителей", - подчеркнул Владимир Привалов.

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко передал поздравления от имени руководителя российского региона Александра Богомаза, жителей. "У Гомельской и Брянской областей много общего. Наши жители прочно хранят вековые славянские традиции, свято чтят память о героях Великой Отечественной войны", - говорилось в поздравительной речи. Также было отмечено, что Беларусь и Россия реализуют крупные совместные проекты в развитии инфраструктуры, научно-технической, энергетической, гуманитарной и других областях.

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню единения народов Беларуси и России с участием руководства Гомельской области, делегации Брянской области, представителей трудовых коллективов, интеллигенции, молодежи, ветеранов Великой Отечественной войны и труда прошли в Гомельском областном драматическом театре. Музыкальные номера подарили зрителям творческие коллективы Гомельской и Брянской областей. Участники мероприятия познакомились с выставкой "Родник славянской дружбы".-0-