Торжества к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики пройдут в НАН 18 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук 18 августа состоятся торжества, посвященные 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В мероприятиях примет участие делегация Росгидромета и Российской антарктической экспедиции Федерального государственного бюджетного учреждения "Институт Арктики и Антарктики" (Санкт-Петербург). В программе - международная научная конференция, выставка "Беларусь в Антарктике: 15 лет регулярных научных и экспедиционных исследований", расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам Антарктики.

В Академии наук соберутся участники белорусских антарктических экспедиций разных лет, сотрудники организаций, отделений биологических наук, физики, математики и информатики, химии и наук о Земле НАН Беларуси, участвующие в антарктической тематике, представители министерств и ведомств страны, члены межведомственной комиссии Беларуси по вопросам Антарктики, молодые ученые.

На выставке можно будет увидеть уникальные​ исторические фотоматериалы об участии белорусских полярников в составе советских и отечественных антарктических экспедиций, фотографии и макет белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя".

Тематическая экспозиция будет представлена экспонатами и иллюстративными материалами по направлениям научных исследований, проводимых в Антарктике белорусскими учеными. Это коллекция представителей флоры и фауны, минералов и горных пород, научное оборудование и приборы, которые используются при проведении исследований. Желающие смогут получить консультации по различным направлениям деятельности и научных исследований в Антарктике. Будет организована демонстрация слайд-шоу с лучшими фотоработами об этом регионе.

На конференции рассмотрят историю становления и развития научных исследований в Антарктике, основные результаты и перспективные направления научных исследований в этом регионе, а также результаты и перспективы деятельности белорусских антарктических экспедиций. Будет показан документальный фильм о работе последней, 13-й БАЭ - "Команда 13".