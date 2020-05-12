12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжества по случаю 500-летия Жировичского монастыря перенесены на более поздний срок. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

"В 2020 году Белорусская православная церковь вспоминает знаковые для истории православия на белорусских землях юбилейные даты: 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, - рассказали в БПЦ. - Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия планировались на 19 и 20 мая в Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи. В связи с эпидобстановкой принято решение перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок".

Новые даты проведения мероприятий будут определены позже.-0-