Торжественная церемония увольнения в запас прошла в воинской части в Могилеве

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония увольнения военнослужащих в запас прошла сегодня в 188-й гвардейской инженерной бригаде в Могилеве. Закончил службу здесь 51 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Служба в армии - долг каждого гражданина нашей страны. И те традиции и устои, которые существуют в Вооруженных Силах Беларуси, направлены на воспитание молодых людей - мы учим их быть дисциплинированными, мужественными и преданными своей стране, - рассказал командир бригады Валерий Журавлев. - В этом году увольнение в запас совпало с 75-летием Великой Победы. И это особый праздник для нас. Потому что героизм и мужество, которые проявили белорусские воины в страшные годы Великой Отечественной войны, нельзя забывать. Только так можно воспитать настоящих патриотов и не потерять связь поколений".

Как отметил командир бригады, торжественное мероприятия в этом году из-за эпидемической ситуации проходит без гостей.

Филипп Дулебенец отслужил в армии полтора года. Молодой человек рассказал, что этого дня ждал с нетерпением - соскучился по семье. "В армии я стал совсем иначе относиться ко многим вещам. Стал больше ценить время, понял, как сильно я люблю своих родных. Здесь я научился быть ответственным, дисциплинированным. Несомненно, мне пригодится в обычной жизни опыт, который я получил за время службы".

Во время мероприятия офицерскому составу вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы.

188-я гвардейская инженерная бригада располагается в воинской части 72471 в Могилеве. Здесь готовят саперов, водителей-механиков специальной инженерной техники и понтонеров. Также здесь расположена единственная в Беларуси учебная часть по подготовке водолазов.-0-

Фото Мариам Табагари