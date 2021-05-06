6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы пройдут 7 мая во Дворце Республики, сообщила журналистам консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в канун 9 Мая запланирован ряд крупных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Министерство культуры совместно с Министерством обороны, Минским горисполкомом, облисполкомами запланировало ряд крупнейших мероприятий. Среди них - торжественное собрание и концерт мастеров искусств во Дворце Республики 7 мая, церемония возложения венков к Монументу Победы, вечерний концерт у Монумента Победы в рамках телепроекта "Площадь Победы", который проводится в республике с 2016 года. Особенностью всех праздничных мероприятий станет тема памяти о героях-победителях, выражение огромной признательности ветеранам, благодаря которым мы сейчас живем в мирной и свободной стране. И, конечно, все будет проникнуто темой Года народного единства и направлено на консолидацию белорусского общества, - рассказала Инна Адамович. - Что касается мероприятия во Дворце Республики, которое состоится завтра, традиционно будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил, представители республиканских органов государственного управления, трудовых коллективов и общественности Минска, дипломатического корпуса".

В фойе 1-го этажа гостей будут встречать девушки - представители БРСМ. "Они будут вручать программки, прикреплять бутоньерки - символ республиканского проекта "Цветы Великой Победы" и неотъемлемый атрибут всех государственных праздников в Беларуси в последние несколько лет. Далее состоится торжественное собрание, где выступит министр обороны Виктор Хренин, после для гостей будет представлен праздничный концерт "Спасибо за жизнь". Центральным образом концерта и художественным оформлением станут фронтовые письма-треугольники. Вся программа будет построена как диалог поколений с показом судеб простых людей через их письма, дневники, воспоминания и станет живой историей в событиях тех военных лет. Зрители смогут лицом к лицу встретиться с героями, пережить чувства, волновавшие их, и благодаря этому погрузиться в воды реки памяти", - добавила консультант.

Традиционно в концерте примут участие ведущие коллективы и исполнители Беларуси, представители талантливой молодежи.

"Продолжением праздничных мероприятий станет церемония возложения венков в утреннее время 9 Мая. Традиционно возлагают венки высшие должностные лица, духовенство, представители дипломатического корпуса,общественности Минска, молодежь. В мероприятии будут задействованы военнослужащие роты почетного караула и оркестр почетного караула. Завершит мероприятие массовое исполнение песни "День Победы" при участии ведущих хоровых коллективов республики и детских хоровых коллективов. В финале на площади будут развернуты флаги Советского Союза и Республики Беларусь и взлетят тысячи воздушных шаров в цветах государственной символики - зелено-красного цвета", - подчеркнула Инна Адамович.

По ее словам, также планируются мероприятия, посвященные чествованию Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. "В мероприятии примут участие студенты вузов Минска, представители общественности, талантливая молодежь, ведущие артисты белорусской эстрады. Пройдет ритуал чествования Государственного флага с произнесением клятвы верности государственной символике, Государственному флагу и гимну. По окончании планируется пролет вертолетов с изображением Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь, а затем самолетов Министерства обороны", - добавила консультант.

В 21.30 на площади Победы состоится праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". "Концерт будет построен в форме высокотехнологичного шоу, на сочетании визуальных эффектов и спецэффектов использования хроникальных фотографий и видеокадров. И на это время, наверное, впервые площадь оживет. Площадь Победы и Монумент Победы станут элементом декорации на время проведения концерта, то есть планируется использование спецэффектов. Все будет красиво, масштабно и феерично. В основу сюжета этого концерта будут положены героические истории объединения белорусов для борьбы с врагом, подвиги людей разных профессий и социальных групп - врачей, медиков, учителей и многих других, благодаря которым мы сейчас живем в мирной стране. В концерте также планируется участие ведущих коллективов - заслуженных, народных, молодежи Беларуси с привлечением в том числе и региональных коллективов - не только вокальных, но и хореографических", - констатировала Инна Адамович.

Завершится мероприятие в 23.00 праздничным фейерверком.-0-