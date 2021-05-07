Торжественную присягу приняли молодые прокуроры Могилевской области

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В торжественной обстановке на мемориальном комплексе "Памяти сожженных деревень Могилевской области" в деревне Борки Кировского района молодые специалисты - прокурорские работники приняли присягу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Сегодня 6 прокурорских работников, впервые поступивших на службу, поклялись свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, пресекать любые нарушения закона, защищать интересы общества, граждан и государства. Проходить службу молодые прокуроры будут в Мстиславском, Славгородском, Чериковском и Шкловском районах, городах Могилеве и Бобруйске", - отметили в службе информации.

Как отметил прокурор Могилевской области Александр Чадюк, очень символично принимать присягу в таком месте накануне знаменательного праздника - Дня Победы. "Место принесения присяги выбрано неслучайно. Мемориальный комплекс "Памяти сожженных деревень Могилевской области" - это особое место памяти. 5 июня 1942 года стал последним днем в книге жизни деревни Борки, ее жителей и жителей соседних населенных пунктов. Фашистские каратели всего за 24 часа зверски уничтожили свыше 2 тыс. ни в чем не повинных человек. Эта единовременная карательная операция стала самой массовой за все время Великой Отечественной войны", - отметил он.

В заключение мероприятия прокурор области поздравил молодых прокурорских работников со знаменательным событием в их профессиональной деятельности. Пожелал им достойного продолжения лучших традиций предыдущих поколений прокурорских работников, добросовестного служения закону, народу, Отечеству.

В завершении церемонии представители надзорного ведомства возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания всех тех, кто погиб от рук фашистских захватчиков.-0-

Фото mogilevnews.by