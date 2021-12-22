Торжественные мероприятия к закрытию третьего трудового семестра пройдут в Могилеве

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные закрытию третьего трудового семестра, пройдут сегодня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском комитете ОО "БРСМ".

Первым событием праздника станет экскурсия и открытие памятной таблички "Пабудавана з удзелам студатрада" на физкультурно-оздоровительном комплексе "H2O" на ул.Златоустовского. После этого в конференц-зале гостиницы "Турист" пройдет открытый диалог "Молодость. Труд. Единство", где участники смогут задать гостям вопросы и обсудить актуальные темы. Затем состоится торжественная церемония, посвященная закрытию третьего трудового семестра.

"Здесь подведут итоги работы по трудоустройству молодежи за текущий год, а лучшие штабы трудовых дел, студенческие отряды, командиры и комиссары получат свои заслуженные награды", - отметили в организации.

По словам первого секретаря, в 2021 году в составе 81 студенческого отряда были трудоустроены более 1 тыс. человек. Была организована работа 48 выездных студенческих отрядов на территории Беларуси, в которых трудились 664 человека, в том числе 2 сервисных отряда, в состав которых вошли 34 человека, работавших в ОАО "Омега" парк-отель "Восход" в городе-курорте Анапа Краснодарского края.

Организаторами мероприятия выступили Могилевский горисполком и горком ОО "БРСМ".-0-