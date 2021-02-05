Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония пуска природного газа прошла сегодня в деревне Ског Сенненского района Витебской области с участием председателя облисполкома Николая Шерстнева и министра энергетики Виктора Каранкевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
Общая протяженность построенного газопровода - 1,9 км. Реализация проекта позволила перевести на природный газ 27 квартир многоквартирного жилого дома, а также 23 индивидуальных жилых дома. Ожидается, что в ближайшей перспективе здесь будет газифицировано около 80 частных домовладений, а также молочнотоварная ферма.
Газификация открывает новые возможности для развития населенных пунктов, отметил Николай Шерстнев. "Мы хотели бы, чтобы газ принес в ваши дома тепло, скрасил вашу жизнь, чтобы строились новые дома, создавались новые семьи", - сказал он.
В свою очередь Виктор Каранкевич поблагодарил работников ОАО "Белгазстрой" в лице УП "Витебскгазстрой" и НИИ Белгипротопгаз, которые приняли участие в реализации проекта. Особые слова благодарности он адресовал руководству области, а также райисполкома. За счет слаженной работы и эффективного сотрудничества проект выполнен в запланированные сроки.
На уровне главы государства вопросам газификации в стране всегда уделялось особое внимание, подчеркнул министр. Благодаря проведенной масштабной работе в стране газифицированы все города, районные центры, поселки городского, рабочего и курортного типов, около 3,4 тыс. сельских населенных пунктов.
В Витебской области в период с 1995 по 2020 год построено около 5,7 тыс. км газопроводов, только в 2020 году - более 42 км.
"Работы по газификации будут продолжены, в том числе в рамках новой программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", - добавил руководитель ведомства.
Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко напомнил, что в 2006 году подписан указ №368, из бюджета было выделено Br146 млн, что позволило в целом по стране газифицировать 318 тыс. квартир индивидуальных жилых домов.
"Газификация дает возможность подключать как новые, так и действующие производства, давать тепло коммунально-бытовым потребителям, социальным учреждениям", - подытожил Алексей Кушнаренко.-0-
Фото Александра Хитрова