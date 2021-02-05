Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония пуска природного газа прошла сегодня в деревне Ског Сенненского района Витебской области с участием председателя облисполкома Николая Шерстнева и министра энергетики Виктора Каранкевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Общая протяженность построенного газопровода - 1,9 км. Реализация проекта позволила перевести на природный газ 27 квартир многоквартирного жилого дома, а также 23 индивидуальных жилых дома. Ожидается, что в ближайшей перспективе здесь будет газифицировано около 80 частных домовладений, а также молочнотоварная ферма.

Газификация открывает новые возможности для развития населенных пунктов, отметил Николай Шерстнев. "Мы хотели бы, чтобы газ принес в ваши дома тепло, скрасил вашу жизнь, чтобы строились новые дома, создавались новые семьи", - сказал он.

В свою очередь Виктор Каранкевич поблагодарил работников ОАО "Белгазстрой" в лице УП "Витебскгазстрой" и НИИ Белгипротопгаз, которые приняли участие в реализации проекта. Особые слова благодарности он адресовал руководству области, а также райисполкома. За счет слаженной работы и эффективного сотрудничества проект выполнен в запланированные сроки.

На церемонии пуска

На уровне главы государства вопросам газификации в стране всегда уделялось особое внимание, подчеркнул министр. Благодаря проведенной масштабной работе в стране газифицированы все города, районные центры, поселки городского, рабочего и курортного типов, около 3,4 тыс. сельских населенных пунктов.

В Витебской области в период с 1995 по 2020 год построено около 5,7 тыс. км газопроводов, только в 2020 году - более 42 км.

"Работы по газификации будут продолжены, в том числе в рамках новой программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", - добавил руководитель ведомства.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко напомнил, что в 2006 году подписан указ №368, из бюджета было выделено Br146 млн, что позволило в целом по стране газифицировать 318 тыс. квартир индивидуальных жилых домов.

"Газификация дает возможность подключать как новые, так и действующие производства, давать тепло коммунально-бытовым потребителям, социальным учреждениям", - подытожил Алексей Кушнаренко.-0-

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев вручает почетную грамоту Евгению Семенычеву

Министр энергетики Виктор Каранкевич

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко награждает Евгения Буевича

Выступает генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень

Фото Александра Хитрова