Торжественный старт мероприятий к Году исторической памяти дан в Могилевской области

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном музее им. П.В.Масленикова состоялась торжественная церемония открытия выставочных проектов, посвященных Году исторической памяти, передает БЕЛТА.

"Торжественная церемония запускает в регионе серию мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти, - отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. - Выставочные проекты, которые сегодня открываются в областном музее, транслируют историческую правду, подтвержденную не только художественными произведениями, но и документальными свидетельствами. Важное место здесь занимают экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

По словам Анатолия Исаченко, за повседневной рутиной мы не должны забывать, насколько богато прошлое нашей страны. Особое место в нем занимает Великая Отечественная война и подвиг белорусского народа - всех тех людей, которые положили свою жизнь на алтарь сегодняшней мирной жизни. "Спустя столько десятилетий после победы советского народа приходится все чаще говорить о сохранении исторической правды о событиях тех лет, - отметил губернатор. - Сегодня есть силы, которым не угодна та нация, которая сформировалась на белорусской земле - свободная, независимая и суверенная. Поэтому как никогда актуально выражение, что без памяти о прошлом не будет и будущего, как не будет нашего независимого государства. Мы должны гордиться своим прошлым и доносить эти постулаты нашим детям. Неспроста указом Президента 2022 год объявлен Годом исторической памяти".

Анатолий Исаченко

Одной из центральных экспозиций стала выставка макетов сожженных деревень. Работы были выполнены учреждениями образования и культуры Могилевской области в рамках акции "Трагедия сожженных деревень", инициированной Могилевской областной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. Как отметили в музее, проект направлен на воспитание молодежи в духе патриотизма, формирование у подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам и преклонение перед их бессмертным подвигом.

"Для детей очень важно иметь представление о том, что было в населенных пунктах до момента трагедии и что с ними стало, - отметил председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. - В апреле прошлого года ветераны объявили о проведении тематического конкурса, нас поддержал облисполком. Мы не брали все сожженные деревни, которых в Могилевской области более 600, а показали трагические судьбы тех населенных пунктов, которые были уничтожены вместе со своими жителями. Таких на территории региона насчитывается 128".

Все представленные в музее выставочные проекты направлены как на осмысление героического прошлого белорусского народа, так и на сохранение культурного наследия могилевской земли. По мнению Анатолия Исаченко, об их работе должен знать каждый житель области: о них нужно рассказывать и популяризировать среди населения. "Для молодых людей знакомство с представленными экспозициями должно стать интерактивным классом осознания исторической памяти белорусского народа", - подчеркнул он.

В серию музейных проектов вошла экспозиция "Шаги истории", в которой представлены живописные произведения из фондовой коллекции музея. Их объединила общая идея национального единства, культурного наследия и духовных ценностей белорусского народа. Выставка собрана из работ известных отечественных художников Исаака Давидовича, Алексея Марочкина, Леонида Дударенко и многих других. Все полотна связывает обращение мастеров к теме национального самосознания, философского переосмысления историко-культурных событий.

Выставочный проект "Иди и смотри…" направлен на патриотическое воспитание молодежи и подготовлен сотрудниками музея совместно с управлением КГБ по Могилевской области. Основу экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, составили графические работы заслуженного деятеля искусств, народного художника Беларуси Георгия Поплавского и документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов на белорусской земле. Параллельно с экспозицией для посетителей демонстрируется художественный фильм "Иди и смотри" режиссера Элема Климова.-0-

Председатель Могилёвского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой.

Фото Олега Фойницкого