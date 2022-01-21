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21 января 2022, 17:55

Торжественный старт мероприятий к Году исторической памяти дан в Могилевской области

Учащаяся Вендрожского УПК ДС-СШ Валерия Мякшанова
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21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном музее им. П.В.Масленикова состоялась торжественная церемония открытия выставочных проектов, посвященных Году исторической памяти, передает БЕЛТА.

"Торжественная церемония запускает в регионе серию мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти, - отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. - Выставочные проекты, которые сегодня открываются в областном музее, транслируют историческую правду, подтвержденную не только художественными произведениями, но и документальными свидетельствами. Важное место здесь занимают экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

По словам Анатолия Исаченко, за повседневной рутиной мы не должны забывать, насколько богато прошлое нашей страны. Особое место в нем занимает Великая Отечественная война и подвиг белорусского народа - всех тех людей, которые положили свою жизнь на алтарь сегодняшней мирной жизни. "Спустя столько десятилетий после победы советского народа приходится все чаще говорить о сохранении исторической правды о событиях тех лет, - отметил губернатор. - Сегодня есть силы, которым не угодна та нация, которая сформировалась на белорусской земле - свободная, независимая и суверенная. Поэтому как никогда актуально выражение, что без памяти о прошлом не будет и будущего, как не будет нашего независимого государства. Мы должны гордиться своим прошлым и доносить эти постулаты нашим детям. Неспроста указом Президента 2022 год объявлен Годом исторической памяти".

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко

Одной из центральных экспозиций стала выставка макетов сожженных деревень. Работы были выполнены учреждениями образования и культуры Могилевской области в рамках акции "Трагедия сожженных деревень", инициированной Могилевской областной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. Как отметили в музее, проект направлен на воспитание молодежи в духе патриотизма, формирование у подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам и преклонение перед их бессмертным подвигом.

"Для детей очень важно иметь представление о том, что было в населенных пунктах до момента трагедии и что с ними стало, - отметил председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. - В апреле прошлого года ветераны объявили о проведении тематического конкурса, нас поддержал облисполком. Мы не брали все сожженные деревни, которых в Могилевской области более 600, а показали трагические судьбы тех населенных пунктов, которые были уничтожены вместе со своими жителями. Таких на территории региона насчитывается 128".

Все представленные в музее выставочные проекты направлены как на осмысление героического прошлого белорусского народа, так и на сохранение культурного наследия могилевской земли. По мнению Анатолия Исаченко, об их работе должен знать каждый житель области: о них нужно рассказывать и популяризировать среди населения. "Для молодых людей знакомство с представленными экспозициями должно стать интерактивным классом осознания исторической памяти белорусского народа", - подчеркнул он.

В серию музейных проектов вошла экспозиция "Шаги истории", в которой представлены живописные произведения из фондовой коллекции музея. Их объединила общая идея национального единства, культурного наследия и духовных ценностей белорусского народа. Выставка собрана из работ известных отечественных художников Исаака Давидовича, Алексея Марочкина, Леонида Дударенко и многих других. Все полотна связывает обращение мастеров к теме национального самосознания, философского переосмысления историко-культурных событий.

Выставочный проект "Иди и смотри…" направлен на патриотическое воспитание молодежи и подготовлен сотрудниками музея совместно с управлением КГБ по Могилевской области. Основу экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, составили графические работы заслуженного деятеля искусств, народного художника Беларуси Георгия Поплавского и документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов на белорусской земле. Параллельно с экспозицией для посетителей демонстрируется художественный фильм "Иди и смотри" режиссера Элема Климова.-0-

Председатель Могилёвского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой.
Председатель Могилёвского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время ознакомления с выставкой.

Фото Олега Фойницкого

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