17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Минской области с Китаем в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017-м. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук сегодня перед встречей с делегацией китайского города Юньфу провинции Гуандун, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошлый год товарооборот Минской области и Китая вырос на 17% (в сравнении с 2017-м) и составил более $1 млрд. Сальдо пока отрицательное, но мы пытаемся планомерно его снижать. В первую очередь китайских партнеров интересует продукция сельского хозяйства - молочка и говядина", - отметил он.

В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Минской области с Китаем превысил $412 млн с темпом роста 127% к январю-марту 2018-го. В том числе экспортировано товаров почти на $159 млн, импортировано почти на $254 млн.

В КНР поставляются преимущественно химические калийные или минеральные удобрения, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, говядина, льняное волокно, молочная сыворотка, молоко и сливки сгущеные, крепкие спиртные напитки и ликеры, макаронные изделия. Основу импорта составляют части и оборудование для автомобилей и тракторов, электрические телефонные и телеграфные аппараты для проводной связи, машины для автоматической обработки информации и их блоки.-0-