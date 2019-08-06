Товарооборот Минской области с Китаем в I полугодии вырос более чем на треть

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I полугодии товарооборот Минской области с Китаем увеличился более чем на треть. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

"За I полугодие товарооборот Минской области с Китаем вырос на 36% и составил более $800 млн. Экспорт вырос на 64%, импорт - только на 20%: радует, что экспорт растет быстрее. Поставляем в основном калийные соли, с недавних пор также молочную и мясную продукцию", - сказал Николай Рогащук.

В регион по итогам I квартала привлечено более $70 млн иностранных инвестиций, из них свыше $37 млн - прямых китайских, при этом на чистой основе привлечено более $17 млн.

Что касается поставок белорусской продукции в Китай, то в этом году отправили уже два контейнерных поезда с молочной продукцией. Сейчас формируется третий состав - 41 вагон, 1 тыс. т "молочки". "Заполняются и те поезда, которые возвращаются в Китай из Европы через Беларусь, в основном это продукты питания. Не в том объеме, в котором хотелось бы, но заполнение идет, причем продукцией не только Минской области, но и других регионов. В целом Китай - это огромный рынок, который может поглотить практически все, что производится в области, и даже больше", - заключил зампредседателя облисполкома.-0-