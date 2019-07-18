Товаропоток в зоне деятельности Гродненской региональной таможни в I полугодии возрос на 12%

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первой половине 2019 года товаропоток в зоне деятельности Гродненской региональной таможни возрос на 12%, сообщили БЕЛТА в таможне.
За 6 месяцев через пункты пропуска этой таможни перемещено около 470 тыс. т товаров, что на 50 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 12%.
"Увеличение товарных потоков свидетельствует о транзитной привлекательности страны и благоприятных условиях для внешнеэкономической деятельности, созданных в том числе за счет усовершенствования форм и методов таможенного контроля", - отметили в таможне.
Доля товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составляет 86%. Для более чем 85% товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, время выпуска не превышает 2 часа.-0-
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