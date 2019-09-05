Товароведческие экспертизы начнут проводить в Барановичах

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах с октября начнут проводить судебные товароведческие экспертизы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

"Мы постоянно анализируем потребность правоохранительных органов, судов, граждан и юридических лиц в проведении экспертиз. При необходимости внедряются новые виды исследований. Так, в ближайшее время в Барановичском межрайонном отделе ГКСЭ начнут проводить судебные товароведческие экспертизы. Ранее их выполняли только в Бресте", - отметила Татьяна Коток. Она добавила, что в Барановичах такие экспертизы востребованы в подразделениях внутренних дел и Следственного комитета.

Товароведческие экспертизы проводятся для определения первоначальной или остаточной стоимости непродовольственных товаров. Также они помогают установить соответствует ли качество и комплектность требованиям стандартов. Например, есть ли дефекты, какие причины их возникновения, повлияли ли они на работу товара. Такие экспертизы чаще всего назначаются при расследовании краж и мошенничеств.

"Выполнение товароведческих экспертиз в Барановичском межрайонном отделе ГКСЭ ускорит проведение проверок и расследование уголовных дел в Барановичах, Барановичском, Ганцевичском и Ляховичском районах Брестской области, а также в сопредельных районах Минской и Гродненской областей. Кроме того, позволит снизить затраты инициаторов на доставку объектов экспертизы", - подчеркнула официальный представитель. Она заметила, что востребованность таких исследований растет. Для сравнения, в январе-августе текущего года в Брестской области проведено 266 товароведческих экспертиз, за такой же период 2018-го - 179.

В управлении ГКСЭ по Брестской области параллельно прорабатывают возможность оснащения Пинского межрайонного отдела современными аппаратно-программными комплексами для проведения компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств.-0-