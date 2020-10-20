Тозик: подвижной состав "Минсктранса" перешел на осеннее-зимний график работы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвижной состав "Минсктранса" перешел на осеннее-зимний график работы. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик на пресс-конференции "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок. Содержание и ремонт объектов дорожной сети", передает корреспондент БЕЛТА.

Переход на новое расписание изменил количество наземного транспорта в столице: в пиковые часы в городе работает 1 115 автобусов, 600 троллейбусов и 98 трамваев, в непиковое время до 44% подвижного состава выводится из деятельности в связи с уменьшением количества пассажиров.

"Это сделано для экономии бюджетных средств. Одновременно предприятием активно вкладываются ресурсы во внедрение передовых технологий. Все для удобства перевозки пассажиров. На остановочных пунктах в столице, которых более 2 тыс., сегодня установлено 450 электронных табло, активно размещаются QR-коды для сканирования пассажирами всей информации о маршрутах. Также весь подвижной состав оборудован видеонаблюдением, что позволяет изучать пассажиропоток и в дальнейшем добавлять или уменьшать транспорт на некоторых маршрутах", - подчеркнул Виктор Тозик.-0-