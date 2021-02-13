ТПП Гродненской области и Ставропольского края подписали соглашения о сотрудничестве

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненское отделение Белоруской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленная палата Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

Документ был подписан во время рабочей встречи генерального директора Гродненского отделения палаты Мирослава Саросека с руководством ТПП Ставропольского края России. Встреча прошла в режиме онлайн.

Стороны обсудили возможные сферы сотрудничества с учетом специфики двух регионов и совместные мероприятия внешнеэкономического характера в 2021 году. "Мы пригласили представителей деловых кругов Ставропольского края принять участие в мероприятиях XXI Республиканской универсальной выставки-ярмарки "Еврорегион "Неман-2021", проведение которой запланировано на сентябрь 2021 года. Кроме того, мы договорились об онлайн-переговорах с участием гродненских и ставропольских бизнес-кругов, онлайн-презентации туристических потенциалов с участием представителей туристических компаний двух регионов, а также об организации взаимных визитов официальных и деловых делегаций, если эпидемиологическая ситуация улучшится", - говорится в сообщении Гродненского отделения БелТПП.-0-