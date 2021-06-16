Традиции качества с вековой историей. Репортаж с уникального белорусского предприятия

Репортаж с уникального белорусского предприятия ОАО "Борисовский шпалопропиточный завод" в очередной раз подтвердил свое реноме и стал одним из 13 предприятий страны, которым присуждена Премия правительства Беларуси в области качества за 2020 год. Полностью заслуженная награда. Из года в год предприятие, не имеющее аналогов по мощности и культуре производства на просторах экс-СССР, снабжает шпалами высокого качества не только белорусского, но и зарубежного потребителя. Своими глазами увидели необычный технологический процесс и узнали, почему продукцию борисовчан ценят англичане.

Вот так история!

Если заглянуть в летопись, то Борисовский шпалопропиточный завод можно отнести к старейшим в Беларуси. Приказ о его возведении на землях, принадлежавших дворянину Ивану Колодееву, в 1900 году отдал Николай II в связи с дальнейшим строительством Московско-Брестской железной дороги.

– И уже спустя два года вышла первая продукция, – рассказывает директор предприятия Геннадий Просмыцкий. – Изначально производство было небольшим: всего два гектара территории и несколько десятков рабочих. Технология пропитки шпал была довольно простая, даже немного кустарная. Древесину обрабатывали дегтярным химическим раствором.

Постепенно потребность железной дороги в шпалах и другой сопутствующей продукции росла. Технология пропитки шпал становилась все более современной. Так, уже в первое десятилетие работы предприятия приобрели два пропиточных цилиндра, гидравлические насосы, котел и машину. Эти агрегаты, работавшие на пару, позволили внедрить автоклавный способ пропитки древесины. Работало все так: вагонетка, груженная шпалами, подавалась пропиточными цилиндрами, которые закрывали на специальные болты. В качестве пропиточного материла использовали хлористый цинк, триолин, динитрофенол. Модернизация оказалась успешной. К 1910 году на заводе трудились уже около 500 человек, а выручка достигла внушительных по тем меркам полумиллиона рублей.

– Конечно, случались и не самые успешные времена, – продолжает руководитель. – В период революции и многочисленных военных конфликтов завод, как правило, останавливался. В годы Великой Отечественной немцы попытались наладить производство, однако у них ничего не вышло: партизаны и подпольщики регулярно выводили оборудование из строя. При отступлении оккупанты полностью уничтожили или вывезли оборудование завода.

После войны его мощности восстановили и расширили, он планомерно развивался. И благодаря постоянной модернизации и грамотному менеджменту стал крупнейшим предприятием отрасли на просторах СНГ.

Сотни тысяч шпал ежегодно

Именно такими цифрами исчисляется объем произведенной профильной продукции. В прошлом году, например, с завода отгрузили около 700 тысяч деревянных шпал.

– Цифры довольно серьезные, хотя мы способны выпускать до миллиона шпал ежегодно, – поясняет Геннадий Просмыцкий. – Спрос именно на нашу продукцию объясняется просто: высокое качество и сложившийся годами рынок сбыта.

Около 60% всей продукции завода отправляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза. Среди постоянных клиентов – железнодорожные операторы стран Балтии, Украины, России, Грузии, Молдовы и т.д. Примерно треть приходится на предприятия Белорусской железной дороги. Более точечные закупки производят другие организации страны. Конечно же, борисовские шпалы проложены и в столичном метрополитене.

– Такое разнообразие поставок говорит о том, что конечный потребитель нам доверяет и отмечает высокое качество продукции. А оно сильно подросло после модернизации, проведенной в середине 2000-х.

Тогда за средства Белорусской железной дороги построили несколько новых цехов, установили современное оборудование, в том числе автоклавы.

Технология пропитки выглядит следующим образом. Деревянные шпалы с помощью тележек загружают в автоклав, где для начала обеспечивается полный вакуум, а потом подается пропиточный раствор и нагнетается давление до 16 атмосфер. Это позволяет раствору проникнуть как можно глубже в деревянную основу. Недавно предприятие закупило новые насосы для создания вакуума.

– Если предыдущие агрегаты обеспечивали вакуум за час, то теперь процесс ускорен в три раза. К тому же новая техника на 20% экономичнее в плане энергопотребления. А производительность при этом на треть выше, – замечает Геннадий Просмыцкий.

Здесь используют два основных вида пропитки: масляную, изобретенную и запатентованную сотрудниками завода совместно с учеными из Белорусского национального технического университета, а также водорастворимую на основе солей меди. Она известна под маркой "Таналлит". Шпалы и другая деревянная продукция, пропитанные таким составом, имеют зеленоватый оттенок.

– Такие изделия очень популярны в странах Западной Европы. В прошлом году мы успешно вышли на рынок Великобритании. И уже с начала года в структуре экспорта Соединенное Королевство занимает почти 10%. Британцы очень трепетно относятся к окружающей среде, поэтому стараются пользоваться в быту экологически чистыми материалами. Из пиломатериалов хвойных пород, обработанных "Таналлитом", они изготавливают ограды для усадеб и пастбищ и даже бордюры! Тем более что данный состав не несет никакого вреда природе. В Великобританию продукция поставляется по железной дороге через Прибалтику, далее – морем, – поясняет директор.

На предприятии уделяют особое внимание качеству продукции, для этого на территории завода оборудована лаборатория под открытым небом. Там образцы древесины, обработанные экспериментальными составами, проверяют на практике, оставляя на несколько лет в естественных условиях.

Новые веяния

И все-таки с каждым годом потребность в деревянных шпалах понемногу, но уменьшается, хотя ясно, что полностью отказаться от шпал и переводных брусьев на железных дорогах не получится никогда. Сказываются и другие факторы: в последнее время цены на древесину значительно выросли, это несет неизбежные финансовые издержки, которые сказываются на себестоимости. Поэтому перед руководством предприятия стоит задача диверсификации производства.

– Мы стараемся быть гибкими и подстраиваться под тенденции рынка. Благодаря мероприятиям по модернизации, на наших мощностях можно делать пропитку не только шпал, но и другой продукции, востребованной за границей. Постепенно осваиваем это направление.

На Борисовском шпалопропиточном заводе работает собственный лесопильный цех.

– Есть определенные задумки и наработки. Возможно, будем расширять ассортимент изготавливаемых пиломатериалов, выполнять сушку данной продукции, накануне просчитав свои возможности и финансовые риски. Ко всему нужно подходить разумно, – замечает директор предприятия.

Каждый знает свое дело

Говоря о любом производстве, мы подразумеваем работу коллектива. Сегодня на Борисовском шпалопропиточном заводе работает чуть более 150 человек.

– Коллектив небольшой, но очень сплоченный. Специалисты хорошо знают свое дело и исполняют его качественно. Именно поэтому понятие текучки кадров у нас отсутствует. Тем более заработная плата у нас выше среднего не только по району, но и по стране. Действует коллективный договор, который предусматривает немало приятных дополнений и бонусов. Также у нас хорошая премиальная система, – говорит директор завода.

Руководство на деле, а не на словах заботится о сотрудниках. Пару месяцев назад строители отремонтировали бытовое помещение, где можно пообедать, принять душ и переодеться, а в свободное время посмотреть телевизор или просто отдохнуть.

– Это очень важный аспект. Для человека на любой работе должны быть обеспечены комфортные бытовые условия, – добавил руководитель.

На территории предприятия аккуратно и чисто. На главной площадке установлен памятный камень в честь 100-летия завода. Есть небольшой скверик и даже яблоневый сад.

– За всем ухаживают наши сотрудники. Приятно, когда место, где ты работаешь, аккуратное и досмотренное. Прозвучит банально, но в красивых декорациях трудиться гораздо приятнее, – подчеркивает директор.

Сейчас здесь во всех смыслах горячая пора – заказов на пропитку шпал немало.

– Работаем в три смены. Летом на железных дорогах вовсю идут ремонтные работы. Значит, и у нас забот прибавилось, – заключил Геннадий Просмыцкий.

Сейчас на железных дорогах используют в основном бетонные шпалы. Тогда зачем производить деревянные? Мы задали этот вопрос директору предприятия.

– Отчасти так оно и есть. На прямых участках железных дорог, главных путях используются в основном бетонные шпалы. Однако, когда речь идет о кривых малого радиуса, стрелочных переводах, подъездных и подкрановых путях на территории предприятий, лучше уложить деревянные. Ведь стоимость их самих и замены гораздо ниже, чем у бетонных шпал, – говорит Геннадий Просмыцкий.

На заводе ведется научная деятельность, разрабатываются новые антисептики. Пропиточные составы, к примеру, – продукт совместных разработок со специалистами Белорусского национального технического университета. Завод имеет патент на пропиточный состав на основе сланцевого масла.

На заводе установлена уникальная автоматизированная система управления производственным процессом пропитки, которая обеспечивает высокое качество продукции. Единственное в СНГ оборудование по поверхностной наколке шпальной продукции и забивке торцевых укрепляющих пластин по европейскому стандарту позволяет добиваться проникновения антисептика по трудно пропитываемым участкам древесины глубиной более 10 мм и предотвращать растрескивание шпал и брусьев при их эксплуатации. На каждой пластине указан год производства. Это значительно облегчает работу обслуживающему персоналу железной дороги. При обходах специалисты будут знать, на какую шпалу обратить внимание в первую очередь. Что интересно, на большинстве аналогичных предприятий подобная операция до сих пор производится вручную.

Структура реализации продукции ОАО "Борисовский шпалопропиточный завод"*

29,6% - предприятия ГО "Белорусская железная дорога"

59,2% - экспорт

11,2% - другие белорусские организации

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Павел ОРЛОВСКИЙ

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