Традиции шляхты представят на торжестве в Минской ратуше

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие "Возрождение исторических традиций Минской ратуши" перенесет сегодня посетителей в эпоху рыцарей и шляхты. Мероприятие приурочено к 10-летию республиканского общественного объединения "Собрание наследников шляхты и дворянства", сообщили БЕЛТА в организации.

Энтузиасты из объединения клубов "Восточный Альянс" РОО "Собрание наследников шляхты и дворянства", которые занимаются изучением и развитием традиций белорусской шляхты и дворянства в истории Беларуси, познакомят с ними всех желающих с 15.30 до 17.30. Соответствующий музыкальный фон и колорит обеспечат Егор Джейгало (флейта), Алесь Чумаков (ансамбль "Стары Ольса"), Татьяна Гриневич (гитара).

За десятилетие существования организация провела множество культурологических акций, салонов, экскурсий, в том числе зарубежных, выставок и научных конференций. Собрание исследует вопросы генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства, занимается изучением родовой принадлежности к шляхте и дворянству, поиском родовых гербов, реконструкцией грамот, подтверждающих шляхетство и дворянство.-0-