Традиционные мини-ярмарки вакансий в Минске пока проводить не будут

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еженедельные мини-ярмарки вакансий в Минске временно проводиться не будут. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"Решение временное, ближайшие две недели мы не будем проводить мини-ярмарки вакансий", - отметили в комитете.

Обычно данные мероприятия проходят в начале недели поочередно в трех отделах обслуживания граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите. Претенденты на рабочие места имеют возможность пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости консультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

Между тем, ознакомиться с предложениями можно и самостоятельно: в Общереспубликанском банке вакансий по Минску имеется 21317 предложений для соискателей рабочих мест. В топе самых востребованных: медицинские работники (врачи и медсестры), повара, уборщики помещений.-0-