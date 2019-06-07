Традиционный летний бал у Элизы Ожешко пройдет в центре Гродно

На балу у Элизы Ожешко. Фото из архива

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня пройдут культурные мероприятия, посвященные памяти Элизы Ожешко. Ключевым из них станет традиционный летний бал в центре города, у дома писательницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского Лидия Мальцева.

"Бал проводится уже в третий раз и позволит окунуться в атмосферу праздника XIX века. Около 20 пар закружатся в танце на площадке в Швейцарской долине", - рассказала собеседница. В программе старинные танцы: полька, вальс, полонез и другие.

Участниками бала могут стать все желающие. Для гостей будут организованы музыкальные и игровые салоны, пройдут традиционные бальные развлечения, викторины и конкурсы. Запланирован мастер-класс.

В доме Элизы Ожешко располагаются юношеский филиал и отдел изданий на иностранных языках Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского. "У гостей бала будет возможность посетить и популярную у туристов мемориальную комнату, посвященную жизни и литературной деятельности писательницы. В 2018 году здесь побывали более 9 тыс. гостей, в том числе немало иностранцев", - отметила Лидия Мальцева.

Сегодня в Гродно пройдут также международные Ожешковския чтения, которые объединят ученых и краеведов Беларуси, Польши, России, Литвы и Украины. Они будут посвящены популяризации исторического наследия Гродненщины, исследованию творчества всемирно известной писательницы.-0-