Традиционный мемориал Кирилла Орловского по велоспорту на шоссе пройдет 4-6 июня

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 52-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П.Орловского пройдет в агрогородке Мышковичи Кировского района 4-6 июня. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

Ежегодные состязания соберут спортсменов со всех областей и города Минска.

"Традиционный мемориал по велосипедному спорту на шоссе проводится с целью увековечивания памяти Кирилла Орловского, популяризации и развития велосипедного спорта, повышения уровня спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни среди населения", - отметили организаторы.

Заезд участников состоится 4 июня. В первый день соревнований, 5 июня, мужчинам необходимо будет преодолеть 120 км, женщинам - 80 км. Маршрут гонки: Мышковичи - Кировск - Капустино - Барчицы - Добосна - Вишенька - Павловичи - Широкое - Мышковичи. Начало групповой гонки в 11.00.

Гонка-критериум пройдет 6 июня. Мужчинам предстоит проехать 60 км, женщинам - 40 км. Маршрут: ул.Дворцовая - ул.Приозерная - ул.Орловского. Днем в этот же день состоится подведение итогов гонок, церемония награждения победителей и призеров, торжественное закрытие соревнований.

Кирилл Прокофьевич Орловский родился в деревне Мышковичи. Руководитель партизанского диверсионного отряда в Польше, участник гражданской войны в Испании, советский разведчик в Китае, руководитель партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не упал духом и возглавил в 1945 году колхоз "Рассвет" Кировского района, который первым в СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. Кроме двух Золотых звезд Героя был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей. Его именем был назван колхоз "Рассвет", Могилевский государственный агролесотехнический колледж, школа в Кировске, улицы в Могилеве, Бобруйске и Клецке.-0-