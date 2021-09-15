Традиционный вкус в современном исполнении

Почти 90 лет Борисовский мясокомбинат выпускает деликатесы. Сейчас их в ассортименте более 500! Это, конечно же, знаменитые борисовские сыровяленые, сырокопченые колбасные и мясные изделия, созданные по ГОСТу 1986 года и по старинным дедовским традициям – пропитанные дымком от древесных опилок бука, ольхи и дуба. А еще продукция, разработанная специально для покупателей на Востоке, – с говядиной и кониной. Каждой своей новинкой ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" подтверждает: он – эксклюзивный производитель.

По технологии предков

В 1933 году, когда в старой части Борисова на месте бывшей бойни скота по улице Ибаррури открылся цех мясокомбината, в нем работало около 50 человек. Выпускали они всего несколько видов колбас и мясных изделий. Эти же 50 человек после освобождения города от фашистов восстанавливали цех, который был разрушен.

Сейчас в ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" работает около 850 специалистов, а начинавшееся когда-то всего с одного цеха предприятие насчитывает целый ряд подразделений. В последние годы оно было значительно модернизировано, а большинство производственных процессов – компьютеризировано. Тем не менее специалисты комбината по-прежнему следят за лучшими мировыми технологиями и внедряют ноу-хау в производство.

Ассортимент расширился с довоенных лет в сотни раз и насчитывает больше 500 наименований продукции. Среди них и знаменитые сырокопченые колбасы "Брауншвейгская", "Столичная", "Советская", и новинки этой линейки – "Майкопская", "Зер­нистая", "Свиная". Изготавливаются они по советскому ГОСТу, рецептура их была разработана еще в 1986 году!

Особая гордость Борисовского мясокомбината – сырокопченая колбаса "с дымком". Ни на одном подобном предприятии Беларуси больше нет цеха, где можно коптить шахтным методом. Особый аромат и оттенок вкуса колбаса приобретает от дыма тлеющих древесных опилок лиственных пород деревьев. По такой технологии коптили еще наши предки!

Сохраняя традиции, предприятие постоянно совершенствует ассортимент выпускаемой продукции – этого требует рынок. Покупателю всегда хочется попробовать что-то новенькое. Отдел главного технолога оперативно реагирует на малейшие запросы потребителей. Так, в прошлом году наладили выпуск новой линейки полуфабрикатов: мясные колбаски из свинины и говядины с добавлением натуральных специй – "Русские", "Польские", "Итальянские" – получились по-европейски качественными, а цена на них – вполне демократичной.

Белорусские колбасы – на Восток и Запад

Вкуснейшие мясные изделия из Борисова любят не только в Беларуси. Найти эти деликатесы можно в магазинах России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и многих других стран. Покупатели могут быть уверены в мировом качестве продукции Борисовского мясокомбината, которое гарантируется сертификатом ISO 22000:20. Кроме того, предприятие прошло сертификацию на соответствие требованиям системы "Халяль". Качество изделий мясокомбината неоднократно отмечено дипломами и медалями национальных и международных выставок. Именно на таких мероприятиях в различных странах о новинках Борисовского мясокомбината узнают гурманы, и вкусовые пристрастия всех обязательно учитываются. В частности, для жителей тех стран, где свинину традиционно не употребляют, борисовчане разработали оригинальные рецепты – это, например, сырокопченый "Филей Тирольский" и сыровяленая "Брезаола императорская". Ценителей чужеземного колорита порадует колбаса сырокопченая салями "Восточная", в составе которой – конина и говядина.

В Беларуси купить деликатесы от ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" можно во многих торговых точках, там же периодически маркетинговая служба проводит выставки-дегустации.

Весь ассортимент мясных изделий от Борисовского мясокомбината представлен в каталоге на сайте предприятия info@bmpp.by.

Продукцию можно приобрести во многих крупных торговых точках страны, а также в фирменных магазинах собственной розничной сети "СМАК", расположенных в Борисове, Минске, Жодино.

Елена ИВАШКО

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