14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Трамвайные пути на Полоцком путепроводе в Витебске планируют смонтировать к июлю этого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Дмитрий Овсяников.

Директор филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Дмитрий Овсяников и прораб Дмитрий Саманчук

Директор филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Дмитрий Овсяников

Основные работы на объекте проведены, все опоры смонтированы, но впереди еще немало работы. "Специалисты готовят площадку к укладке трамвайных путей по бесшумной технологии, проводят гидроизоляционные работы. Параллельно идет благоустройство прилегающих площадок, подъездов, подходов и парковок. На некоторых участках трудятся озеленители, ведутся отделочные работы", - отметил Дмитрий Овсяников.

Плотник Михаил Козлов

По его словам, основной комплекс работ по монтажу трамвайных путей планируют завершить к июлю. В этом же месяце намерены приступить к асфальтированию проезжей части путепровода. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и исключить возможность заезда авто на трамвайные пути, будут установлены специальные ограждения из дельта-блоков.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, соединяющая магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая его эксплуатация невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.

Планируется, что длина будущего моста составит более 400 м. На путепроводе будут две полосы в обе стороны и трамвайные пути. Стоимость моста составляет Br100 млн, в этом году собираются освоить Br60 млн. Полоцкий путепровод - главный объект города, который возводится к областным "Дажынкам".-0-

Фото Александра Хитрова