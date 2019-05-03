Трансформаторные подстанции в Минске по маршруту велогонки Европейских игр украсят граффити

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территорий столицы поручил филиалу "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" проработать совместно с городским комитетом БРСМ и учреждениями образования художественного профиля варианты украшения трансформаторных подстанций (ТП) по маршруту велогонки на II Европейских играх-2019, а также центральных улиц, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании от глав администраций некоторых районов начали поступать просьбы к филиалу "Минские кабельные сети" не просто привести в порядок ТП по конкретным адресам, а оформить их художественно, как это уже сделано во многих точках города. Особенно это касается центральных улиц в зоне видимости многочисленных гостей во время предстоящих II Европейских игр. "У нас много ТП, - сказал директор филиала Сергей Бойко. - Нужна помощь. Может, какой-то смотр-конкурс БРСМ организовать, а мы готовы выполнить предварительную покраску фасадов в серый или белый цвет. И обеспечить баллончиками художников".

"Граффитисты пусть подключатся, наведут контакты с кабельными сетями. И пусть колледжи, где дети обучаются рисованию, активно участвуют", - заметил Александр Дорохович. Он также рассчитывает на более активную работу молодежной организации столицы.

БРСМ в рамках проекта "Мой родны кут" уже сегодня вечером организует художественное оформление более чем 300-метровой стены гаражного кооператива по ул.Стебенева. Здесь появятся 4 масштабных пейзажа: березовая роща, колосящаяся нива, лесная опушка и сельские мотивы. Над их созданием будут работать граффитист Юрий Харитонович и активисты молодежной организации. Последние штрихи на кирпичных полотнах добавят 10 июня.

В целом Александр Дорохович подчеркнул, что выполнение плановых показателей не должно сводиться только к цифрам. Например, понижение бордюрного камня должно быть не просто частью плановых дорожно-ремонтных работ, а создавать непрерывный маршрут беспрепятственного движения для велосипедистов, мам с колясками.

Внимание необходимо обращать на каждую мелочь: не должно быть сухостоя или неудобицы вдоль дорог и железнодорожных путей, несанкционированной рекламы. Дорожные объекты и объекты электросетей должны быть защищены от вандалов. Это касается и ограждений, которые мало покрасить, надо еще и поставить ровно. И каждая улица, особенно после проведения каких-то строительных работ, транспортная развязка, каждый уголок Минска должен быть озеленен и украшен - цветами, световыми элементами и т.п.-0-