Трансграничный маршрут "АвгустВело" связал Гродно с международной сетью велосипедного движения

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный веломаршрут "АвгустВело" связал Гродно и белорусскую и польскую части Августовского канала, передает корреспондент БЕЛТА.

На шлюзе Домбровка Августовкого канала с участие руководства Гродненской области и Подляского воеводства Польши сегодня состоялось торжественное открытие нового международного велосипедного маршрута "АвгустВело", протяженность которого около 50 км.

Маршалок Подляского воеводства Артур Косицки и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Начинается он на выезде из Гродно. На пути около 50 архитектурных достопримечательностей: культовые сооружения, исторические объекты, памятники различных эпох. Кроме того, трасса маршрута проложена по самым живописным местам Гродненского района, в том числе в окрестностях Немана, Августовского канала. На пути также дворцово-парковый комплекс "Святск", уникальная усадьба в деревне Радзивилки, другие интересные места. Завершается белорусская часть у сезонного речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе. Отсюда напрямую можно попасть в сеть международных велосипедных маршрутов, в том числе маршрута GreenVelo протяженностью около 2 тыс. км.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов сказал: "Это очередной шаг в сотрудничестве регионов, развитии такого важного сектора взаимных отношений, как туризм. Реализация заключенных ранее соглашений заняла около года. Открытие нового маршрута - лишь начало. В наших планах совершенствование туристической, велосипедной инфраструктуры". Он подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений между регионами будет продолжено, в том числе в плане реализации новых взаимовыгодных проектов.

Владимир Кравцов

Белорусская часть маршрута промаркирована по европейским стандартам, установлены около 500 табличек, 7 карт-схем, есть три места отдыха.

Владимир Кравцов и маршалок Подляского воеводства Артур Косицки одними из первых испытали новый маршрут. Они проехали по нему вдоль Августовского канала и пересекли границу в пункте пропуска "Лесная-Рудавка".

В свою очередь Арутр Косицки отметил: "Мы видим, что интерес к таким путешествиям есть. Только в мае здесь границу пересекли около 500 туристов. Новый маршрут, конечно же, поспособствует развитию туристического потенциала этих территорий. Здесь прекрасные места и с ними должны познакомиться как можно больше людей".

Артур Косицки

Маршрут создан по проекту "Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области", реализуемому управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома совместно с Союзом сельских гмин Подляского воеводства по программе "Польская помощь". Стоимость первого этапа проекта составила около 100 тыс. евро. Помимо обустройства маршрута "АвгустВело", разработан его логотип, созданы путеводитель на нескольких языках, информационные буклеты "Паспорт туриста" на трех языках. Запланировано обновление информационно-туристического центра в Сопоцкине, создание пунктов проката и обслуживания велосипедов.

Планируется соединить "АвгустВело" с Беловежской пущей и разработать совместно с Подляским воеводством и Брестской областью велосипедный маршрут "БеловежаВело". Также реализуется совместный трансграничный проект "Шлях Тызенгауза", один из этапов которого предусматривает строительство велодорожки между Гродно и Белостоком.-0-

Фото Леонида Щеглова