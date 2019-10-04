Трансплантологи и их пациенты из четырех стран сыграют в футбол в Бресте

4 октября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Второй международный турнир по мини-футболу "Трансплантация - это жизнь" пройдет в Бресте 4-5 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы Ростислав Лавринюк.

Соревнования пройдут во дворце спорта "Виктория". В них участвуют шесть команд из четырех стран: сборные врачей и пациентов из Польши, Украины, России, Беларуси - всего около 50 человек. Нашу страну представят три сборные: врачи Минского НПЦ хирургии, трансплантации и гематологии, брестские медики, а также команда пациентов из разных регионов республики. Все пациенты перенесли пересадку органов - почки, печени или сердца. Самому старшему игроку 71 год, он уже семь лет живет с донорской почкой.

"Все считают, что эти люди больны, но по духу они сильнее многих здоровых. Девиз этих людей: "Жить, не сдаваясь". А мы в этом помогаем, потому что им по-другому нельзя. Они активны: играют в футбол, занимаются скандинавской ходьбой, кто поет, кто танцует. Участие в этих мероприятиях возрождает их, дает новый толчок вере в жизнь", - отметил Ростислав Лавринюк.

Соревнования приурочены к Европейскому дню органного донорства и трансплантации. Мероприятие организовано социально-просветительским учреждением - международным центром "Донорство. Диализ. Трансплантация" при поддержке спонсоров из социально ответственного бизнеса.

Турнир проводится по правилам мини-футбола ФИФА в два этапа. Команды делятся на две группы, где в играх между собой, в один круг, определяются места участников. Матчи состоят из двух таймов по 10 минут. Победители в своих группах встретятся за первое-второе места. Чемпионов ждет оригинальный хрустальный кубок ручной работы, специально изготовленный на стеклозаводе "Неман". Все участники будут награждены дипломами и медалями.

В этом году в Брестской областной больнице выполнили 46 трансплантаций почек, провели пересадку печени иностранному гражданину. За все время развития службы, с 2011 года, в учреждении выполнено более 350 операций по трансплантации почки, три пересадки печени, две - сердца, около 40 трансплантаций роговицы и около 50 операций по пересадке сосудов.-0-