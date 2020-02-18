Трансплантологи и их пациенты сыграют в настольный теннис в Минске

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Турнир по настольному теннису между трансплантологами и пациентами "Всегда вперед!" пройдет 22 февраля в Республиканском центре олимпийской подготовки по настольному теннису в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель социально-просветительского учреждения "Международный центр "Донорство. Диализ. Трансплантация", главный внештатный специалист по трансплантологии Брестской области Ростислав Лавринюк.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 20 любителей тенниса. Предварительно свое участие подтвердили специалисты МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, Витебской областной и Брестской областной клинической больниц, Гродненской университетской клиники. В команде пациентов также представители разных регионов. Все они, кто полгода, кто восемь лет назад, перенесли пересадку органов - почки, печени, сердца. Планирует взять ракетку в руки и 72-летний брестчанин с пересаженной почкой. Он может стать самым возрастным участником турнира.

Соревнования пройдут в формате личных, командных и парных встреч. Причем врачи и пациенты будут выступать не против друг друга, а вместе, в виде смешанных пар. "Регистрация желающих принять участие в турнире продолжается. Ждем всех, кто неравнодушен к теннису и хочет таким образом поддержать органное донорство. Также будем благодарны спонсорам за помощь", - сказал Ростислав Лавринюк. Он выразил надежду, что соревнования по настольному теннису станут традиционными, как турнир по мини-футболу между трансплантологами и пациентами, который проводится в Бресте.

Организатором мероприятия выступает международный центр "Донорство. Диализ. Трансплантация". Социально-просветительское учреждение оказывает комплексную поддержку людям, проходящим процедуры гемодиализа, до и после трансплантации органов, организует встречи пациентов со специалистами по вопросам реабилитации и правильного питания, занимается популяризацией идеи донорства в обществе.

В настоящее время в Брестской областной клинической больнице в листе ожидания на донорскую почку находятся более 100 человек. В 2019 году здесь провели 58 таких операций - наибольшее количество с начала работы трансплант-координационной службы в областной клинике. Всего за 9 лет брестские специалисты выполнили 362 пересадки почки. Также в 2019-м выполнена одна пересадка печени, 11 операций по пересадке роговицы и две - на сосудах.-0-