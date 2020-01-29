Транспорт и инфраструктуру городов обсудят на международной конференции в Гомеле

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. VI Международная научно-техническая конференция магистрантов "Инновации. Транспорт. Энергоэффективность. Строительство" пройдет в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта 30-31 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

В университете отметили, что конференция ИТЭС получила широкую известность среди технических вузов разных стран. В этот раз на участие в научном форуме поступили заявки не только из Беларуси, но и из России, Узбекистана, Украины.

Программа конференции предусматривает работу по двум основным направлениям: технологии и инфраструктура городов (транспорт, строительство, энергетика, связь) и инновационный потенциал транспортных и строительных предприятий. Свои доклады ученые представят в секциях.

Лучшие работы отметят дипломами. По итогам форума планируется издание электронного и бумажного сборников.

Цель конференции - способствовать активизации научной работы магистрантов в транспортной и строительной отраслях. Организаторами выступают Министерство транспорта и коммуникаций, Белорусский государственный университет транспорта.-0-