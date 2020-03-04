Транспорт и соцсфера - Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области до 2025 года

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области на следующую пятилетку во время семинара "Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже в течение двух месяцев вместе с нашей наукой работаем над программой развития Минской области на следующую пятилетку. Самое главное, чтобы эта программа была реальной для исполнения. Должен быть дифференцированный подход к районам. Нельзя сравнивать разные по развитию регионы, и задачи, которые стоят перед ними, должны отличаться", - сказал Александр Турчин.

Он подчеркнул: необходимо стремиться нивелировать разницу между доходами граждан в разных регионах. "Считаю, что в любом районе Минской области человек должен получать одинаковые по качеству образовательные, медицинские, социальные услуги. Важна также транспортная инфраструктура. Мировой опыт показывает, что все-таки не всегда возле дома должно быть место работы. Должна быть определенная маятниковая миграция, чтобы человек, проживая комфортно на одной территории, мог в течение часа добраться до места работы. Эти базовые принципы мы заложили в основу программы", - отметил председатель Миноблисполкома.

Министерство экономики при поддержке Минского облисполкома сегодня проводит семинар на тему "Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы". В семинаре участвуют руководители и представители республиканских органов государственного управления, Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, областных, городских и районных исполнительных комитетов. Цель семинара - обсудить подходы к региональному развитию в следующей пятилетке, выработать предложения по системе программных и прогнозных документов, индикаторов развития для регионов, возможные практические решения для регионального развития, исходя из специализации и потенциала отдельных территорий.-0-