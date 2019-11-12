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12 ноября 2019, 15:33

Транспорт и жилье, ремонт домов и улиц - Лавринович провел прием граждан в Новогрудке

Иван Лавринович
Иван Лавринович

12 ноября, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ремонта домов и улиц, развития инфраструктуры города и деревень, обеспечения транспортом стали основными темами прямой линии и приема граждан, которые сегодня в Новогрудском райисполкоме провел помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Новогрудского райисполкома Наталья Шкнай и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович
Начальник отдела по работе с обращениями граждан Новогрудского райисполкома Наталья Шкнай и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович

Обратились на прием не только жители Новогрудского района. Вопросы поступали из соседних районов, и даже из Минской области. На контроль возьмут ситуацию с многодетной семьей из Дятлово. У женщины, которая не так давно стала вдовой, пятеро детей. Живут они в доме бабушки. Условия не самые лучшие, дом неблагоустроенный. Иван Лавринович дал поручение районным властям детально разобраться и проработать возможные варианты решения проблемы.

На приеме пенсионер Дэс Кравчук
На приеме пенсионер Дэс Кравчук

Семья из Молодечно строит дом в деревне Михневичи Сморгонского района, строительство выходит на завершающий этап, однако электроснабжения участка нет. Линию надо вести за несколько сотен метров. Мероприятие затратное, поэтому люди попросили содействия. Районным властям, заинтересованным службам дано поручение проработать различные варианты решения, причем сделать это необходимо с выездом на место.

Во время приема граждан
Во время приема граждан

Жители улицы Ленина в Новогрудке сетовали на то, что около 500 м улицы при выезде в сторону Барановичей в течение нескольких лет не приводят в порядок. Нет тротуаров, канализации. Есть проект на работы по реконструкции и модернизации, он прошел экспертизу. Стоимость работ составляет около Br1,1 млн, но таких денег пока нет. Иван Лавринович взял ситуацию на контроль: возможно, работы будут включены в областную инвестиционную программу.

На приеме семья Наумовых
На приеме семья Наумовых

На прием обратился житель одного из пятиэтажных домов в Новогрудке. Мужчина попросил содействия в заделке в панельном доме стыков и швов, а также навести порядок на кровле дома, починить ступени. Ситуацию рассмотрят дополнительно.

Возьмут также на контроль ситуацию с состоянием жилой пятиэтажки по улице Мицкевича. Две пенсионерки, проживающие там, рассказали, что в 2012 году дом капитально ремонтировали, однако необходимо привести в порядок входные группы, балконы, сделать другие работы.

"Большинство из поднятых сегодня вопросов решаемы, а самое главное - решаются на местном уровне. Функционирование системы ЖКХ, ремонт жилья - это актуальные тема для любого региона. В этой сфере важно уделять еще больше внимания вопросам качества работ, чтобы закрывать проблему на десятки лет, а не возвращаться к ней раз за разом", - подчеркнул Иван Лавринович.

Жительница Новогрудка обратила внимание, что город хорошо развивается, строятся важные объекты, в том числе и социальные, но не у всех есть возможность добраться к ним на общественном транспорте. В Новогрудке 11 автобусных маршрутов, социальный стандарт выполняется. Женщина попросила пересмотреть расписание и сделать его более удобным для жителей. "Стоит этот вопрос изучить. При внесении изменений, корректировке расписания нужно учесть общественное мнение", - дал местным властям поручение Иван Лавринович.

За помощью обратилась пенсионерка из Новогрудка. Она считает, что ее сосед по дому, причем родственник, незаконно реконструирует свою часть здания. В семейном конфликте теперь вынуждены разбираться и местные власти, и правоохранители. Понять женщину можно, но все решения должны приниматься с точки зрения закона.-0-

Фото Леонида Щеглова

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