Транспорт Минска меняет график движения в последней декаде декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской пассажирский транспорт Минска изменяет график движения в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, 22 и 29 декабря будет использоваться график буднего дня.

Кроме того, автобусы будут ходить по воскресному графику 23-25 и 30-31 декабря. Троллейбусы поедут 23 декабря как в субботний день, 24-25 и 31 декабря - по графику воскресенья.

Трамваи будут ходить 23-25 и 30-31 декабря по графику выходных.

С учетом того, что крупные торговые предприятия в предпраздничные и праздничные дни меняют режим работы, 24 и 31 декабря исключены из расписания рейсы автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э. Кроме того, на маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава. Зато дополнительно будет организована работа автобусного маршрута №134с.-0-