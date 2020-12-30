Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем - как Минсктранс подготовился к Новому году

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее настроение жителям и гостям столицы создают курсирующие по городу автобусы, троллейбусы и трамваи, украшенные светодиодными гирляндами, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсктранса.

"Для праздничной атмосферы в новогодне-рождественские дни светодиодными гирляндами украсили троллейбус маршрута №44, автобус №100, электробус №1 и трамвай №1, а праздничной наружной рекламой оформили троллейбус маршрута №53, два автобуса №100 и два трамвая", - отметили в пресс-службе.

Праздничные подвижные составы будут курсировать по проспектам и улицам Минска до 15 января. Кроме этого, на некоторых маршрутах с 30 декабря по 3 января будут работать водители - мужчины и женщины - в новогодних костюмах Деда Мороза и Снегурочки.-0-