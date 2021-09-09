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09 сентября 2021, 14:49

Транспорт, жилье и школьный вопрос - Рыженков провел прием граждан в Поставах

Фото газеты "Поставский край"
Фото газеты "Поставский край"
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
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Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах

9 сентября, Поставы /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня провел прием граждан в Поставском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой на прием обратилась жительница деревне Вереньки: сократили количество рейсов пассажирского автобуса Поставы - Гуменники. Детям по времени неудобно добираться со школы домой. Особенность в том, что школьники из Поставского района ездят в учреждение образования в Мядельский район, но это другой регион. Максим Рыженков отметил, что разберется с вопросом в Минске, пообщается с местной властью и транспортной организацией.

Пенсионеры из Молодечно обратились с проблемой невозможности проживания в частном доме из-за строительства рядом многоэтажки. Райисполком и хозяева дома не могут договориться по компромиссному решению: построить новый дом, выдать владельцу две квартиры, равные метражу частного дома, либо компенсировать сумму, равную стоимости жилья. Местной власти поручено за месяц обсудить вопрос с владельцем и найти решение. Если проблема останется, то Максим Рыженков намерен сам приехать к заявителям и посмотреть все на месте.

С коллективным обращением пришли родители школьников. Их дети раньше учились в базовой школе №5 Постав, ее недавно закрыли, хотя учебное заведение недавно отремонтировали. По их словам, им не объяснили причины закрытия учреждения образования и вовремя об этом не оповестили - родители узнали все после решения райисполкома. Они недовольны таким отношением, а теперь еще детям неудобно добираться до школы, первоклассникам нужно ехать с несколькими пересадками. "Столько обращений, связанных с закрытием школ, как из Витебской области, не поступает к нам ни из одного другого региона страны", - отметил Максим Рыженков. После приема граждан он решил съездить в бывшую школу, чтобы лучше изучить ситуацию.

Во время приема люди также обратились по пенсионной теме, жилищному вопросу и медицинскому обслуживанию. Общаясь с журналистами, первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что он хотел приехать в Поставский район, чтобы посмотреть, как здесь реализуют принятые решения по развитию инфраструктуры, производства в райцентрах. "Приятно поразили новые производства: агрообъединение на базе молочного завода. Красивое и современное предприятие, продукция которого пользуется спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Также хорошее предприятие деревообработки, продукция его уходит на Запад. При наличии такого рода производств, грамотных руководителей можно говорить о дальнейшем развитии региона", - сказал Максим Рыженков.

Он подчеркнул, что если молодежь будет оставаться в родных местах, то речь о развитии школьной инфраструктуры тоже будет идти. В случае обратных процессов придется принимать непопулярные решения по оптимизации учреждений образования. Болезненный для родителей школьный вопрос звучал на приеме граждан. "К сожалению, не все наши чиновники на местах научились грамотно разговаривать с людьми, принимая те или иные решения. Да, наверное, необходима оптимизация школ с учетом демографической ситуации в небольших населенных пунктах, райцентрах. Но с людьми нужно разговаривать, показывать преимущества переезда детей из малокомплектной школы, где, может, и нет учителей по многим предметам. Когда идет оптимизация из худшего в лучшее, создаются комфортные условия, меняется график движения транспорта и людям об этом говорят, то нигде не возникает вопросов. А когда местная власть приняла решение, школу закрыла и думайте, что хотите, при этом не всегда пошли на встречу по решению сопутствующих вопросов для обучения в новом месте, то возникают вопросы. Тогда нет никакого повода упрекать родителей за чрезмерное обращение в разные инстанции, потому что их многие вопросы не услышали", - добавил Максим Рыженков.

Сегодня он ознакомился с работой ОАО "Поставымебель", средней школы №1 и ОАО "Поставский молочный завод". Последнее предприятие за 2020 год переработало почти 100 тыс. т молока, за 7 месяцев этого года - 52,3 тыс. т. На экспорт идет 65% продукции, в основном это рынок России. В ближайшее время на предприятии планируют начать производить творог. Первый замглавы Администрации Президента пообщался с работниками молочного завода. Люди вновь подняли тему закрытия поставской школы, их также интересовали вопросы ценообразования, повышения пенсионного возраста.-0-

Фото Анны Анишкевич  

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