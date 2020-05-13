Транспорт, жилье и выделение земельных участков - Турчин провел прием граждан

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин провел прием граждан в формате телефонного разговора в связи с пандемией коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Жительница деревни Скураты Смолевичского района считает, что маршрут и частоту рейсов автобуса, который заезжает в населенный пункт, необходимо пересмотреть. Транспорт, по мнению заявительницы, должен курсировать хотя бы несколько раз в день. Александр Турчин пообещал, что специалисты в ситуации разберутся и, возможно, пустят дополнительные рейсы на весенне-осенний период.

Вопрос выделения участка вблизи деревни Карасевщина интересовал заявителя из агрогородка Новоселье Минского района. Мужчина, которому нужно примерно 350 га под зерновые, заверил, что в его фермерском хозяйстве достаточно техники для обработки земли. Председатель Миноблисполкома объяснил, что земля, которую просит фермер, сейчас используется в сельском хозяйстве. В будущем передача площадей теоретически возможна, но с условием, что урожайность и эффективность использования земли должна быть не ниже, чем сейчас.

С вопросом, почему в течение нескольких лет очередь на жилье не двигается, к главе центрального региона обратился житель Слуцка. Сейчас он живет в служебной квартире. Александр Турчин заверил, что ситуацию изучат.

Борисовчанка пожаловалась председателю Миноблисполкома, что по дороге, которая идет через деревню Кричино, целыми днями ездит сельхозтехника. Она разрушает дорожное покрытие и шумит. Руководитель области пообещал, что в деревню приедут специалисты и оценят обстановку на месте.

Всего на прием к Александру Турчину записалось 19 человек. Вопросы, которые задавались на приеме, поставлены на контроль. Каждый из них предстоит проработать индивидуально и дать обоснованные ответы о принятых решениях.-0-

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