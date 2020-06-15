Транспортная компания намерена возродить производство на площадке бывшего Оршанского завода ЖБИ

15 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс строений бывшего Оршанского завода ЖБИ продан сегодня на аукционе комитета "Витебскоблимущество" за Br201 тыс., что более чем в 620 раз превысило начальную цену, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес к специфическому объекту проявили пять участников, а победитель определился на 75-м шаге аукциониста. Им оказалась частное транспортное предприятие из Оршанского района. По словам представителя нового собственника, для диверсификации бизнеса компания развивает производство изделий из бетона. Поэтому в ее планах реконструкция и модернизация зданий и сооружений бывшего завода ЖБИ для организации выпуска строительных материалов, в том числе газосиликатных блоков.

Инвестор рассматривает также возможность переноса на новую площадку уже действующих производственных мощностей, что позволит частично приступить к деятельности на этой территории до конца 2020 года. Площадка хорошо оснащена транспортной инфраструктурой, что положительно скажется на себестоимости продукции. Как пояснил представитель компании, ориентировочно здесь будет создано несколько десятков рабочих мест, а объем инвестиций, необходимых для освоения территории, составит не менее $1 млн с учетом приобретения оборудования.

По данным комитета "Витебскоблимущество", недвижимость выставлялась на торги с установлением начальной цены продажи 12 базовых величин (Br324). В состав лота включено 6 капитальных строений общей площадью около 8,3 тыс. кв.м. В их числе 4-этажное административное здание, бывшие формовочный и арматурный цеха, объекты инженерной инфраструктуры, а также право 62-летней аренды земельных участков площадью более 4,5 га.

ДКУПП "Оршанский завод ЖБИ" признан банкротом и ликвидирован в июне 2018 года. Комитет "Витебскоблимущество" выставлял объект на торги с марта 2019 года, при этом дважды (в ноябре 2019-го и январе 2020-го) недвижимость удавалось реализовать, однако впоследствии покупатели отказывались заключать договоры купли-продажи. Новый собственник обязуется организовать предпринимательскую деятельность на объекте, а также возместить Оршанскому райисполкому расходы на оформление документов на недвижимость в размере почти Br8,9 тыс.-0-