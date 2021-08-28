Транспортное сообщение, газификация и прививки - Шулейко провел прямую линию

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня прямую телефонную линию. За три часа на нее обратились 30 жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу несколько прозвучавших вопросов касалось транспортного обеспечения. Так, жительница агрогородка Мухавец посетовала на неудобства из-за отмены одного рейса маршрутного такси. Причин пассажиры понять не могут, потому что до Бреста и обратно транспорт всегда заполнен. А жительницу Барановичей беспокоит сокращение автобусного маршрута Барановичи - Добромысль. Раньше его конечная остановка была в Ивацевичском районе, теперь - в Барановичском. Из нового графика три деревни выпали.

Юрий Шулейко ответил женщинам, что изучит причины отмены и сокращения рейсов. "Уточню у специалистов данные о наполняемости и целесообразности рейсов. Просто так ведь их отменять никто не будет. Постараемся разрешить проблему, если в этом есть необходимость", - сказал губернатор.

Еще одна брестчанка в разговоре обратила внимание на то, что из строящегося микрорайона ЮЗМР-5 сложно добраться в восточную часть города. На юго-западе преимущественно селятся молодые семьи, и многим приходится возить дошколят именно на восток. Юрий Шулейко пообещал разобраться и в этой ситуации.

Жительница Жабинки обратилась к председателю облисполкома от имени местных жителей. Дело в том, что райцентр пересекают железнодорожные пути, однако пешеходных переходов через них недостаточно. Горожане просят посодействовать в устройстве еще одного перехода. "Мне предоставят документы, сведения из генплана. Нужно комплексно изучить этот вопрос и понять, есть ли необходимость в еще одном переходе", - отметил Юрий Шулейко.

Сразу два звонка раздалось из деревни Ситница Лунинецкого района, вопрос касался газификации. По словам председателя Лунинецкого райисполкома Александра Пачко, по программе преодоления последствий чернобыльской катастрофы разрабатывается проектно-сметная документация для газификации трех деревень, в том числе Ситницы. В 2023 году планируется начать работы.

В Ивановском районе сельчане озабочены тем, что закрытый мост через реку разделил деревни Вороцевичи и Трудовая. Теперь людям приходится объезжать около 9 км. Решение этого вопроса губернатор взял на контроль.

В свою очередь пожилая брестчанка не упустила возможность поинтересоваться, сколько жителей области сделали прививку от коронавируса. Юрий Шулейко ответил, что хотя бы один компонент вакцины получило почти 15% населения региона.

Во время прямой линии свои вопросы председателю облисполкома также смогли задать жители Пинска, Березовского, Дрогичинского, Пинского, Пружанского, Кобринского и Ганцевичского районов.-0-