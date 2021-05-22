Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня прямую телефонную линию. За три часа на нее обратились 32 человека, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители региона во время прямой линии несколько раз поднимали вопросы транспортного сообщения. Например, пожилая брестчанка посетовала на отмену маршрутного такси, которое ходило до садового товарищества. Теперь ей и соседям приходится преодолевать до своих дач приличное расстояние. Пенсионерка попросила продлить маршрут общественного транспорта до поселка. Юрий Шулейко поручил местным властям проработать альтернативные варианты, чтобы решение было безопасным и устроило людей.

Просьбу о продлении экспресс-маршрута до деревни Смуга озвучил пенсионер из Бреста. А жители микрорайона Граевка областного центра попросили пустить по улице Боброва автобус. Губернатор оба этих вопроса пообещал изучить.

За помощью обратился инвалид из Лунинца. Он живет один в комнате общежития. Ему тяжело спускаться со второго этажа и подниматься по лестнице. Мужчина стоит в очереди на получение социального жилья. До того момента, как он сможет туда переехать, Юрий Шулейко поручил Лунинецкому райисполкому подыскать временное жилье на первом этаже.

На прямую линию дозвонились жительницы Ляховичей. В их доме сейчас капитальный ремонт, однако качеством работ владельцы квартир недовольны. По их словам, во время дождя подъезд затопило. "Вода текла по стенам, счетчикам. Вроде, все сделали, но снова потоп. Мы в расстройстве. Не смотрят на прогноз погоды, качество работ. Их волнуют только сроки выполнения, а где люди в этих планах?", - задалась вопросом звонившая женщина. Юрий Шулейко поручил председателю Ляховичского райисполкома Николаю Морозу оперативно выехать на место и встретиться с людьми. К слову, у жителя деревни Язвинки Лунинецкого района есть нарекания к работникам, которые прокладывали в селе водопровод. Траншеи зарыли, но грунт не разровняли - остались ямы.

Брестчанка пожаловалась на отсутствие остановки на улице Гаврилова. В прошлом декабре порыв ветра ее перевернул, элементы конструкции упали на нескольких человек. Тогда поврежденную остановку убрали, но не обновили до сих пор. Председатель облисполкома ответил, что в ближайшее время дорожники установят навес и скамейки.

Жители Бреста и района интересовались планами по ремонту дорог. "Много вопросов по состоянию дорог и дворовых территорий. На эти вещи, объективно, нужны деньги. Поэтому определяем приоритетные участки", - пояснил Юрий Шулейко. Он добавил, что специалисты изучают проблемные участки, на основании обследований принимаются дальнейшие решения.

На прямую линию также сегодня обращались жители Пинска, Березы, Ивацевичей, Пинского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского и Столинского районов. Почти каждый третий звонок был из Бреста. Среди прочего люди поднимали бытовые вопросы, благоустройства и подведения инженерных сетей, вакцинации от коронавируса.-0-