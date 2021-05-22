Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 22 мая 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:51 Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области Регионы
17:48 Девять человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса В мире
17:41 Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
17:30 В Белорусском детском фонде 25 мая начнет работу общественная приемная Общество
17:25 Ирина Шарыхина завоевала бронзу ЧЕ по каратэ в Хорватии Спорт
17:17 В Нью-Дели выявили почти 200 больных "черной плесенью" В мире
16:56 Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом Общество
16:50 Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси Происшествия
16:42 Баскетболисты "Импульса-БГУИР" впервые взяли бронзу чемпионата Беларуси Спорт
16:38 Жодинские торпедовцы победили "Сморгонь" в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
16:32 Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси Спорт
16:26 Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии Спорт
16:18 ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске Регионы
16:05 Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India В мире
15:59 Пользователей YouTube ждет неприятный сюрприз - нашествие рекламы Технологии
15:46 Железнодорожную станцию реконструируют в Фаниполе Регионы
15:38 Белорусов призывают помочь в анализе проблем вакцинации против COVID-19 Общество
15:27 Тело 36-летнего милиционера без признаков жизни обнаружено в Полоцке Происшествия
15:16 В Минской и Витебской областях летом будут работать 34 студотряда БГПУ Регионы
15:00 Умер самый пожилой велогонщик в мире В мире
14:58 Белорусские депутаты провели онлайн-встречу с представителями Коммунистической партии Испании Политика
14:49 "Цмокi-Мiнск" вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
14:43 Хоккеисты Дании сенсационно победили шведов на чемпионате мира Спорт
14:38 Комиссия ООН приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми Общество
14:25 Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию Регионы
14:07 Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым - Минздрав Общество
13:43 Трактор и комбайн горели в двух регионах страны в минувшие сутки Происшествия
13:32 Гандболистки БНТУ-БелАЗа заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Беларуси Спорт
13:15 ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле Регионы
13:06 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси за январь-май снизилась на 22,5% Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 мая 2021, 14:25

Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию

Юрий Шулейко. Фото из архива
Юрий Шулейко. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Брестский облсовет рассмотрит вопрос введения сбора за пересечение границы на авто
Ремонт дорог, благоустройство, аренда и экология - Соловей провел прямую линию в Гомеле

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня прямую телефонную линию. За три часа на нее обратились 32 человека, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители региона во время прямой линии несколько раз поднимали вопросы транспортного сообщения. Например, пожилая брестчанка посетовала на отмену маршрутного такси, которое ходило до садового товарищества. Теперь ей и соседям приходится преодолевать до своих дач приличное расстояние. Пенсионерка попросила продлить маршрут общественного транспорта до поселка. Юрий Шулейко поручил местным властям проработать альтернативные варианты, чтобы решение было безопасным и устроило людей.

Просьбу о продлении экспресс-маршрута до деревни Смуга озвучил пенсионер из Бреста. А жители микрорайона Граевка областного центра попросили пустить по улице Боброва автобус. Губернатор оба этих вопроса пообещал изучить.

За помощью обратился инвалид из Лунинца. Он живет один в комнате общежития. Ему тяжело спускаться со второго этажа и подниматься по лестнице. Мужчина стоит в очереди на получение социального жилья. До того момента, как он сможет туда переехать, Юрий Шулейко поручил Лунинецкому райисполкому подыскать временное жилье на первом этаже.

На прямую линию дозвонились жительницы Ляховичей. В их доме сейчас капитальный ремонт, однако качеством работ владельцы квартир недовольны. По их словам, во время дождя подъезд затопило. "Вода текла по стенам, счетчикам. Вроде, все сделали, но снова потоп. Мы в расстройстве. Не смотрят на прогноз погоды, качество работ. Их волнуют только сроки выполнения, а где люди в этих планах?", - задалась вопросом звонившая женщина. Юрий Шулейко поручил председателю Ляховичского райисполкома Николаю Морозу оперативно выехать на место и встретиться с людьми. К слову, у жителя деревни Язвинки Лунинецкого района есть нарекания к работникам, которые прокладывали в селе водопровод. Траншеи зарыли, но грунт не разровняли - остались ямы.

Брестчанка пожаловалась на отсутствие остановки на улице Гаврилова. В прошлом декабре порыв ветра ее перевернул, элементы конструкции упали на нескольких человек. Тогда поврежденную остановку убрали, но не обновили до сих пор. Председатель облисполкома ответил, что в ближайшее время дорожники установят навес и скамейки.

Жители Бреста и района интересовались планами по ремонту дорог. "Много вопросов по состоянию дорог и дворовых территорий. На эти вещи, объективно, нужны деньги. Поэтому определяем приоритетные участки", - пояснил Юрий Шулейко. Он добавил, что специалисты изучают проблемные участки, на основании обследований принимаются дальнейшие решения.

На прямую линию также сегодня обращались жители Пинска, Березы, Ивацевичей, Пинского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского и Столинского районов. Почти каждый третий звонок был из Бреста. Среди прочего люди поднимали бытовые вопросы, благоустройства и подведения инженерных сетей, вакцинации от коронавируса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область Брестский облисполком обращения граждан прямая линия
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
Фото из архива Железнодорожную станцию реконструируют в Фаниполе
Фото из архива В Минской и Витебской областях летом будут работать 34 студотряда БГПУ
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Фото из архива Брестский облсовет рассмотрит вопрос введения сбора за пересечение границы на авто
Главное
"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков
Щекин: решение об усилении роли Совбеза является логичным и исторически зрелым
Топ-новости
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463
Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом
Ермошина: до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет
В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым - Минздрав
Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович
ФОТОФАКТ: Народный праздник Никола Вешний отмечают в Могилевской области
Гайдукевич: в Беларуси есть уникальная традиция совершать преступления, а потом прикрываться политикой
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси
Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми
Шпилевская: независимые СМИ в Беларуси нужно защищать, но вначале покажите мне такое медиа
ФОТОФАКТ: Вечер духовной музыки прошел в БГУ
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.