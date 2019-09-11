11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехуровневую специализацию предприятий агросервиса развивают в Гомельской области. Такая информация была озвучена на выездном заседании совета республиканского объединения "Белагросервис" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Установлены следующие уровни специализации: ремонтные мастерские и оказание транспортных услуг, ремонт узлов и агрегатов, ремонт полнокомплектной сельскохозяйственной техники.

(слева направо) Во время открытия семинара генеральный директор "Гомельоблагросервис" Александр Тороп, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и генеральный директор РО "Белагросервис" Анатолий Уласевич

Генеральный директор ОАО "Гомельоблагросервис" Александр Тороп и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Основной партнер по сервисному обслуживанию агросектора в регионе - многопрофильное предприятие "Гомельоблагросервис". Оно отвечает за обеспечение предприятий АПК сельскохозяйственной техникой, запасными частями, ремонтной продукцией, горюче-смазочными материалами, а также за реализацию сельхозпродукции, предоставление сельхозтехники в долгосрочную аренду (лизинг). Также на предприятии формируют вторичный рынок сельскохозяйственной техники.

Участники семинара знакомятся с базой материально-технического обеспечения ОАО "Гомельоблагросервис"

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун

По словам председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, в эти дни аграрии региона, как и страны в целом, активно продолжают сельскохозяйственный год. "На результат работают все. Поскольку парк сельхозтехники у нас обновлен только процентов на 20, то вклад агросервисов в национальную продовольственную безопасность более чем существенный. Важно, что люди с пониманием и ответственностью относятся к своей работе: надо работать ночь, чтобы комбайн утром вышел в поле, значит, будут работать", - подчеркнул он.

Доярки МТФ "Бобовичи" (слева направо) Елена Слутич, Елена Михалькова и Людмила Концевая

Главный зоотехник МТФ "Бобовичи" Татьяна Певень

Наряду с техническим перевооружением в регионе уделяется значительное внимание восстановлению оборудования, которое из-за поломок долго не было задействовано в производственном процессе. "Наши агросервисы справляются с этой задачей. С начала года специалисты-ремонтники вдохнули новую жизнь и вернули в рабочий строй 276 единиц техники, в том числе 62 энергонасыщенных трактора, 31 зерно- и кормоуборочный комбайн и 76 кукурузных сеялок", - рассказал Геннадий Соловей.

Техника из музейной экспозиции ОАО "Гомельоблагросервис"

В Гомельской области налажена эффективная система обслуживания парка оборудования молочно-товарных ферм (МТФ). Предприятие "Гомельагрокомплект" на 90% оснастило МТФ региона оборудованием собственного производства. Для обслуживания техники задействованы 30 местных бригад. "Уникальность созданной и отработанной схемы в том, что предприятие-производитель одновременно выступает оператором по обслуживанию и ремонту доильного и холодильного оборудования, исключая таким образом посредника из цепи. Более того, новые ремонтные комплекты для технического обслуживания позволяют сельхозпредприятиям экономить на ремонте до 20% финансовых средств", - пояснил губернатор.

Участники семинара знакомятся с базой материально-технического обеспечения ОАО "Гомельоблагросервис"

Так, на МТФ филиала "Бобовичи" ОАО "Гомельская птицефабрика" благодаря налаженной системе обслуживания оборудование "Гомельагрокомплекта", введенное в строй в 2013 году, без дополнительных вложений на протяжении шести лет сохраняет необходимый функционал. "Компьютерная система позволяет в автоматическом режиме отслеживать параметры, отражающие состояние здоровья поголовья, вести учет молока. Предусмотрены и другие опции", - рассказал управляющий филиала Роман Лукьяненко. Фактически программа содержит "паспорт" каждого животного.

Во время форума председатель Гомельского облисполкома акцентировал внимание на состоянии хранилищ минеральных удобрений. В числе мер для минимизации возможных потерь глава региона назвал использование технологии "биг-бэг", или мягких контейнеров. В таких резервуарах сохранность складируемого выше, к тому же затраты сведены к минимуму.

Повестка дня выездного заседания сформирована с учетом практических наработок и опыта Гомельской области. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, члены совета "Белагросервиса", руководители райагросервисов, сервисных служб области, ремонтных предприятий ознакомились с базой материально-технического обеспечения ОАО "Гомельоблагросервис", включая современные агрегаты и технику, а также линейку оборудования из музейной экспозиции предприятия. Каждый из представленных экспонатов действующий и поддерживается в исправном состоянии.

Продемонстрированы и возможности ремонтной базы ОАО "Гомельоблагросервис". На предприятии введен в эксплуатацию цех по углубленному капитально-восстановительному ремонту энергонасыщенных тракторов "Беларус", кормо- и зерноуборочных комбайнов ОАО "Гомсельмаш". Осуществляется ремонт двигателей внутреннего сгорания отечественного и иностранного производства (в том числе Detroit, Deutz, Mercedes), топливной и гидроаппаратуры. Ремонт проводится по замкнутому циклу от доставки техники до выдачи в исправном состоянии и прохождения государственного техосмотра в условиях "Гомельоблагросервиса".

В непростой экономической ситуации предприятия "Гомельоблагросервиса" выходят на новые рынки услуг: ремонтируют кормораздатчики, изготавливают европоддоны, создают строительные бригады, налаживают изготовление фасадной краски и производство пиломатериалов. При этом растет выручка организаций сервисного обслуживания агропромышленного комплекса.-0-

Фото Сергея Холодилина